Nowy program pomocowy o łącznej wartości 100 mld zł, finansowany przez Polski Fundusz Rozwoju, skierowany jest do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Jego założenia premier przedstawił 8 kwietnia.

"Wiemy, że i pracownicy, i przedsiębiorcy liczą na środki z tego programu. Dlatego tak nam zależało, żeby jeszcze w kwietniu uruchomić możliwość składania wniosków. I dotrzymaliśmy słowa – w kilkanaście dni od ogłoszenia tego programu stworzyliśmy podstawy prawne oraz specjalne rozwiązania informatyczne w PFR i bankach dla setek tysięcy polskich firm" - napisał premier.

Dodał, że przy uruchomieniu Tarczy Finansowej wykorzystano wcześniejsze doświadczenia z takich programów jak 500 plus i wyprawka 300 plus.

Zwrócił uwagę, że epidemia koronawirusa wywołała globalny kryzys gospodarczy, którego skutki odczuwają wszyscy. "Ale najbardziej trzeba pomóc tym, którzy nie mają jak tworzyć dużych rezerw, nie stać ich na tzw. poduszki finansowe. Dlatego do firm zatrudniających od 1 do 250 pracowników trafi aż 2/3 środków z tego programu, czyli 75 ze 100 miliardów złotych" - przypomniał Morawiecki.

Wyraził też przekonanie, że sprawne działanie rządu oraz dobra współpraca instytucji takich jak Grupa PFR z sektorem bankowym pomoże uratować działalność tysięcy firm i ochroni miliony miejsc pracy. "Najważniejsza jest dzisiaj współpraca i sprawne działanie na rzecz dobrych rozwiązań dla pracowników i polskich firm. Pokazujemy, że zamiast tracić czas na polityczne awantury jak chciałaby opozycja, wolimy w tej chwili próby sprawnie działać dla dobra wszystkich Polaków" - stwierdził premier we wpisie.

System, który pozwoli na przyjmowanie wniosków o subwencje, wdrożyło 17 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys zapowiedział na Twitterze, że składanie wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR rozpocznie się w środę o godz. 18.00.

Zgodnie z programem Tarczy Finansowej, którego wartość wyniesie 4,5 proc. PKB (100 mld zł), do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł (łącznie 75 mld zł będzie przeznaczone dla firm zatrudniających od jednego do 250 pracowników), a do dużych przedsiębiorstw płacących podatki w Polsce 25 mld zł.