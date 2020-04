"Prace budowlane przy przekopie Mierzei Wiślanej trwają cały czas, zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia budowy i środki na tę inwestycję nie są w żaden sposób zagrożone" - zapewnił w "Radiu Gdańsk" minister.

Gróbarczyk dodał, że kiedy dojdzie do poluzowania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, na teren budowy zostaną zaproszeni dziennikarze, by mogli zobaczyć postęp prac na miejscu.

Inwestycja pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, nowy układ drogowy z ruchomymi stalowymi mostami, które umożliwiać będą przejazd nad kanałem przed śluzą i za śluzą, budowę sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym.

Kanał żeglugowy ma mieć 1,3 km długości i 5 metrów głębokości. Docelowo ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4-4,5 m, długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r.