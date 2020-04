"Sektor reaguje i dostosowuje się do nowych okoliczności, w tym zakłóceń logistycznych i szybko zmieniającego się popytu" - czytamy w informacji na temat raportu.



"Tworzenie zapasów, a także zamykanie restauracji, barów i hoteli ma bezpośredni wpływ na producentów rolno-spożywczych. Z jednej strony podstawowe artykuły spożywcze, takie jak makaron, ryż, mąka, owoce i warzywa w puszkach, cieszą się większym zainteresowaniem […]. Z drugiej strony niektóre rodzaje mięsa, wino i sery specjalistyczne - znacznie częściej spożywane poza domem - odnotowują znaczny spadek konsumpcji" - zaznaczyła Komisja.



Z raportu wynika, że produkcja zbóż w UE w bieżącym okresie (2019/2020) powinna wynieść 294 mln ton, o 4,5% więcej niż średnia z 5 lat. Następnie - jak wnika z prognoz - spadnie do 287,8 mln w latach 2020-2021.



Produkcja rzepaku w sezonie 2019/2020 osiągnie najniższy poziom w ciągu 12-lat na poziomie 14,9 mln ton. Wynika to z ograniczenia powierzchni produkcyjnej. Jednak planowane nasadzenia powinny sprawić, że powierzchnia upraw rzepaku wzrośnie do 10,5 mln ha w 2020/2021.



Produkcja roślin wysokobiałkowych powinna wzrosnąć do 4,5 mln ton, tj. o 4% więcej w niż w roku ubiegłym, dzięki dobrym perspektywom rynkowym w zakresie żywności i pasz.



Oczekuje się, że produkcja cukru w UE w sezonie 2019/2020 nieznacznie spadnie do 17,4 mln ton z powodu zmniejszenia powierzchni upraw buraka cukrowego.



W ocenie Komisji przyszły rok przyniesie dalsze 3% zmniejszenie powierzchni buraków cukrowych w związku z trudnymi warunkami rynkowymi w ciągu ostatnich dwóch lat.



Produkcja oliwy z oliwek w UE w sezonie 2019/2020 wyniosła prawie 2 mln ton, co oznacza spadek o 15% w stosunku do roku ubiegłego.



Ze względu na znaczne zapasy dostępność tego produktu jest wysoka. Po wdrożeniu ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa wzrosła sprzedaż oliwy z oliwek, szczególnie w krajach, w których jest produkowana (Hiszpania, Włochy, Grecja). To, wraz z niskimi cenami, powinno doprowadzić do ożywienia konsumpcji oliwy z oliwek w tych krajach (przy wzroście konsumpcji o 13%).



Ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią wpłynęły na znaczne ograniczenie konsumpcji wszystkich rodzajów win. Z szacunków wynika, że konsumpcja wina w UE spadnie do 108 mln hektolitrów, czyli o 8% poniżej poziomu z ubiegłych pięciu lat. Według raportu, wpłynie to także niekorzystnie na eksport wina z UE, który w tym roku ma być niższy o kilkanaście procent.



Prognozy, dotyczące sektora owocowo-warzywnego wskazują na zwiększenie popytu świeżych jabłek, jednak produkcja jabłek w UE w sezonie 2019/2020 spadnie do 10,8 mln ton.



Wpływ kryzysu na pomarańcze będzie ograniczony, ponieważ sezon zbiorów dobiega końca, przy produkcji 6,2 mln ton na lata 2019/2020.



Komisja zwraca uwagę, że wzrosło zapotrzebowanie na świeże pomarańcze i sok pomarańczowy.



Produkcja mleka w krajach Unii w roku ubiegłym wzrosła o 0,4%, (jest to najniższy wzrost od 2012 r.) Według prognoz w tym roku należy oczekiwać wzrostu produkcji na podobnym poziomie.



Komisja zwraca uwagę, że wprowadzone restrykcje mogą stanowić spore wyzwanie, jeżeli chodzi o transport mleka, a także o dostawy pasz. Ponadto ze względu na ograniczenia, może dojść do wzrostu produkcji produktów mleczarskich, które wymagają mniejszego nakładu pracy.



Konsumpcja sera w UE w 2020 r. może - jak wskazuje raport - nieznacznie wzrosnąć (0,3%), a eksport może rosnąć dzięki popytowi na rynkach azjatyckich.



Zamknięcie restauracji sprawiło jednak, że spadła konsumpcja serów o wysokiej wartości, które najczęściej spożywane są poza domem.



W ocenie Komisji, należy spodziewać się dalszego spadku produkcji wołowiny, która i tak znacznie spadła w roku 2019 z powodu niższych cen i zmniejszenia hodowli.



W roku ubiegłym wzrosła natomiast - ze względu na rosnący popyt - produkcja drobiu. W tym roku - jak wskazano w raporcie - trend ten powinien się utrzymać. Jednak zamknięcie restauracji będzie miało wpływ na ograniczenie konsumpcji niektórych rodzajów drobiu (np. kaczek).



Wzrosnąć nieznacznie powinna - według prognoz - produkcja wieprzowiny ze względu na utrzymujący się popyt z Azji (ze względu na wpływ afrykańskiego pomoru świń, szczególnie w Chinach). Epidemia nie powinna mieć znaczącego wpływu na sektor, jednak konsumpcja drobiu w UE może spaść z powodu wzrostu cen.