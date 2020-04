Jeszcze przed głosowaniem poprawek, przewodniczący sejmowej komisji finansów Henryk Kowalczyk (PiS) przypomniał, że wyższa izba parlamentu zaproponowała 95 poprawek do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Poinformował, że komisja zarekomendowała przyjęcie 45 z nich. Poprawki legislacyjne stanowiło 18 zmian, z kolei 27 było merytorycznych.

Posłowie, na wniosek wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego (PiS), głosowali blokami poprawki Senatu - te, których przyjęcie rekomendowała komisja i te, których nie rekomendowała. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 230 posłów, a 222 było przeciw.

Terlecki tłumaczył, że sytuacja jest nadzwyczajna. "Polska czeka na nasze decyzje. Kancelaria Sejmu musi przygotować odpowiednie dokumenty, żeby trafiły na biurko pana prezydenta. Tutaj liczy się każdy dzień" - mówił wicemarszałek.

Przeciwny takiemu rozwiązaniu był Borys Budka (KO). "Udowadniacie (...), że to jest farsa z parlamentu. Wy proponujecie głosowanie w ciemno, nawet nie będziecie wiedzieli, nad czym głosujecie. Co więcej, w tej chwili drugi raz odrzucicie poprawkę gwarantującą dużo więcej testów, w tym testy dla wszystkich pracowników służb medycznych" - argumentował.

Wcześniej Budka bezskutecznie wnioskował o odroczenie obrad do godz. 9 w piątek, tłumacząc to troską o prawa pracowników Sejmu. Jego zdaniem, prace nad poprawkami senackimi można by zakończyć w piątek rano - jak mówił - zgodnie z prawem.

Ostatecznie prawie wszyscy posłowie poparli zarekomendowane wcześniej przez komisję finansów poprawki (451 głosów za, przy dwóch przeciw i jednym wstrzymującym). Wymaganej większości nie uzyskały z kolei zmiany, których komisja nie rekomendowała.

Jedną z najważniejszych zmian jaka uzyskała poparcie niższej izby parlamentu, to możliwość objęcia pomocą, wsparciem z tarczy antykryzysowej przedsiębiorstw, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia br.

Sejm poparł też zmianę przewidującą zwolnienie ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych, bez względu na wysokość przychodu.

Posłowie zgodzili się również na wprowadzenie przepisów umożliwiających uruchomienie tzw. tarczy finansowej pozwalając na przykład Polskiemu Funduszowi Rozwoju emitować obligacje.

Przyjęto również poprawkę, która stanowi, że przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych, nie są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie, przychodem takim nie będzie także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie.

Sejm przyjął też poprawkę, która daje Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Polskiemu Funduszowi Rozwoju dostęp do danych zewidencjonowanych na koncie płatnika składek i koncie ubezpieczonego, co w istotny sposób ma ułatwić tym instytucjom realizację ustawowych zadań związanych ze skutkami epidemii wywołanej COVID-19.

Przyjęto też poprawkę, która zakłada, że w przypadku upływu kadencji organów polskiego związku sportowego do dnia 30 czerwca 2021 r. kadencja tych organów ulega przedłużeniu nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r.

Uznanie Sejmu uzyskała też senacka poprawka przewidująca, że w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, mogą obradować zdalnie.

Sejm odrzucił z kolei m.in. propozycję dodatkowego zasiłku dla opiekunów dzieci do 12. roku życia. Podobny los spotkał poprawkę, która wykreślała z ustawy przepisy umożliwiające premierowi ustanowienie dnia wolnego od pracy, czy zmianę skreślającą regulacje ułatwiające budowę masztów antenowych.

Sejm nie poparł też poprawki, która skreślała przepis umożliwiający Poczcie Polskiej zbieranie i przetwarzanie danych z rejestru PESEL. Wymaganej większości nie zdobył też pomysł, by pracownicy służby zdrowia mający kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem musieli obowiązkowo raz w tygodniu przechodzić odpowiednie testy.

Zasadnicza część ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2., uchwalonej przez Sejm 9 kwietnia, odnosi się do pomocy dla firm.

Przewidziano w niej, że ARP zaoferuje przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. Kapitał ma być kierowany przede wszystkim do sektora transportowego. Pomoc ma polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15 miesięczną karencją w spłacie.

Ustawa zakłada ponadto zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Nowe prawo rozszerza też krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Ustawa przewiduje również ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie.