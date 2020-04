W ujęciu miesięcznym, w kwietniu br. wskaźnik cen wzrośnie o ok. 0,6 proc., a w porównaniu do kwietnia 2019 r. poziom inflacji będzie zbliżony do 4,0 proc. - prognozuje Ministerstwo Rozwoju w komentarzu do środowych danych GUS. W kolejnych miesiącach resort spodziewa się wygaszania presji cenowej.