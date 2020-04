"Od jutra ruszają bezpłatne szkolenia online dla firm z założeń Tarczy Antykryzysowej organizowane przez PFR Portal PPK Zapisujcie się: https://pfrportal.pl/tarcza/ I będzie można zadawać pytania za pomocą czatu" - napisał na Twitterze prezes PFR Paweł Borys.

Tarcza antykryzysowa to zestaw ustaw przygotowanych m.in. przez resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zakłada on m.in. możliwość zwolnienia z ZUS, otrzymanie wsparcia do wynagrodzeń pracowników, uruchomienie rożnego rodzaju instrumentów pozwalających na utrzymanie płynności finansowej. Według rządu jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB. Uzupełnieniem tarczy antykryzysowej ma być tarcza finansowa dla firm, zgodnie z którą do firm ma trafić ok. 100 mld zł wsparcia. W środę ustawą o tarczy antykryzysowej ma zająć się Senat.