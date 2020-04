"Wierzymy, że Glovo wykonuje usługę, której w tej chwili poszukuje coraz większa liczba klientów Biedronki. Ta współpraca zapewnia możliwość dotarcia do naszych klientów nowymi drogami, nie wpływając na komfort zakupowy naszych klientów w sklepach" - powiedział dyrektor operacyjny w sieci Biedronka Paweł Włodarczyk, cytowany w komunikacie.



Zakupy można zamawiać z bezpośrednią dostawą do domu w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni i Sopocie, a oferta dostępna przez aplikację bazuje na asortymencie około 1 000 produktów najczęściej kupowanych przez klientów Biedronki.



"Klienci z niej korzystający kupią produkty w tych samych cenach, po których są one aktualnie sprzedawane w sklepach, z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym czasie promocji" - czytamy dalej.



Sieć podała, że cena jednorazowej dostawy oferowanej przez Glovo należy do najniższych na rynku w relacji do typowego koszyka zakupowego sieci Biedronka i wynosi 9,99 zł.



"Proces realizacji zamówienia od chwili jego złożenia do momentu dostawy zajmie nie więcej niż godzinę, w zależności od pory dnia i lokalizacji, jednak w okresach większej liczby zamówień czas oczekiwania na dostawę może się nieznacznie wydłużyć. Zamówienia będą przyjmowane w godzinach od 10 do 22.30" - napisano także w komunikacie.



Aplikacja jest dostępna w sklepach internetowych: Google Play i Apple App Store.



Na koniec 2019 r. sieć Biedronki liczyła 3 002 sklepy, z czego ok. 50% zostało otwartych lub zmodernizowanych w ostatnich 5 latach.