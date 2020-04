"Po 16 godzinach dyskusji jesteśmy blisko porozumienia, ale jeszcze go nie ma. Zawiesiłem spotkanie eurogrupy; będziemy kontynuować jutro, w czwartek. Moimi celami cały czas są silna siatka bezpieczeństwa dla UE przeciwko Covid-19, by chronić pracowników, firmy i kraje oraz zobowiązanie na rzecz znacznego planu ożywienia" - napisał w środę rano na Twitterze szef eurogrupy Mario Centeno.

Według źródeł, na które powołuje się agencja Reutera Komisja Europejska ostrzegła, że gospodarka strefy euro może się skurczyć nawet o 10 proc. w wyniku kryzysu wywołanego przez pandemię.

Z kolei przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przekazali ministrom finansów, że strefa euro może potrzebować 1,5 biliona euro środków fiskalnych, by poradzić sobie z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa.

Informację w tej sprawie podał w środę Reuters powołując się na swoje źródła. Mimo trwającej całą noc wideokonferencji unijnym ministrom finansów nie udało się dojść do porozumienia w sprawie tego jak odpowiedzieć na kryzys spowodowany przez pandemię.

Według źródeł Niemcy, Holandia i inne kraje północnej Europy były gotowe na zaoferowanie wsparcia o wartości jedynie 500 miliardów euro. Włochy i inne kraje południa domagają się natomiast wspólnych euroobligacji lub innych innowacyjnych instrumentów finansowych, których wartość mogłaby być znacznie większa

Ministrowie finansów państw strefy euro wraz ze swoimi odpowiednikami z obszaru spoza wspólnej waluty rozpoczęli spotkanie we wtorek po południu. Różnice między krajami bogatej północy z Holandią i Niemcami na czele, a biedniejszego południa okazały się za duże, by wypracować porozumienie co do tego jak strefa euro i UE jako całość mają zareagować na zawirowania gospodarcze.