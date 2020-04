Fundusz Gwarancji Płynnościowych

Dla kogo: dla średnich i dużych firm

Na czym będzie polegało to rozwiązanie?

- możliwość wnioskowania do banku kredytującego o zabezpieczenie spłaty kredytu (gwarancję)

- zabezpieczenie do 80% kwoty kredytu

- stosuje się go w przypadku nowych lub odnawialnych kredytów

- kwota kredytu objętego gwarancją - do 250 mln zł

- okres gwarancji - maksimum 27 miesięcy

- okres kredytu - maksimum 24 miesiące

- kwota gwarancji - od 3,5 mln zł do 200 mln zł

- przeznaczenie kredytu - zapewnienie płynności finansowej

- prowizje od gwarancji uzależnione od okresu kredytu i wielkości firmy



Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać firmy, które na dzień 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w ZUS, US i banku kredytującym. Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 r.



Produkt będzie dostępny już w kwietniu w bankach współpracujących z BGK.

Kredyt na innowacje technologiczne

Dla kogo: dla małych i średnich firm

W tym programie przedsiębiorca, który realizuje inwestycję, może uzyskać dotację do 70% wartości projektu, pod warunkiem, że finansuje ją kredytem na innowacje technologiczne, zaciągniętym w banku współpracującym z BGK.

Co się zmieniło?

- wydłużenie terminu naboru wniosków do 24 czerwca 2020 r.

- wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do 60 dni

- wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie z 37 do 67 dni

- wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji środowiskowej z 10 na 12 miesięcy

- wprowadzenie paneli zdalnych (aby nie narażać przedsiębiorców i ekspertów na konieczność osobistego, fizycznego uczestnictwa w panelach oceniających projekty)



Produkt jest już dostępny w bankach współpracujących z BGK. Więcej informacji na: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

Dopłaty do oprocentowania kredytów

Dla kogo: dla wszystkich przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 niezależnie od wielkości i branży



Jakie rozwiązania planujemy?

- rodzaj kredytu - kredyt obrotowy



- okres objęcia kredytu dopłatami - maksymalnie 12 miesięcy



Produkt jest w przygotowaniu, będzie dostępny w bankach współpracujących z BGK.

Pożyczki unijne dla MŚP

Dla kogo: dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Pożyczki unijne to szereg produktów finansowych na działalność bieżącą i inwestycje, których źródłem są środki europejskie z Regionalnych Programów Operacyjnych. Warunki tych produktów, a także grupy odbiorców są różne w każdym województwie.

Co się zmieniło? Pożyczkobiorca ma możliwość uzyskania:

- dodatkowej, 6-miesięcznej lub dłuższej (w zależności od programu) karencji w spłacie kapitału lub

- zawieszenia spłat na okres 4 miesięcy

- niższego oprocentowania pożyczek



Ponadto nie są naliczane podwyższone odsetki w odniesieniu do zaległości wynikających z epidemii COVID-19 i nie są podejmowane działania windykacyjne.



Jeśli pożyczkobiorca chce skorzystać z tych rozwiązań, powinien skontaktować się z pośrednikiem finansowym, z którym zawarł umowę o udzielenie pożyczki.



Produkt już dostępny u pośredników finansowych współpracujących z BGK. Ich lista dostępna na stronie: www.pozyczkiunijne.bgk.pl

Biznesmax

Dla kogo: dla mikro-, małych i średnich firm

Gwarancja ta zabezpiecza spłatę kredytu i jednocześnie zawiera dopłatę do jego oprocentowania.

Co się zmienia?

- możliwość obejmowania gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym pożyczki w rachunku bieżącym (dotychczas była dostępna tylko dla kredytu inwestycyjnego)

- brak obowiązku przedkładania przez kredytobiorców planu projektu inwestycyjnego (w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis)

- rezygnacja z katalogu kosztów kwalifikowanych

- wydłużenie okresu obowiązywania 5% stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu

- wprowadzenie dodatkowego kryterium umożliwiającego skorzystanie z proinnowacyjnej ścieżki oceny także firmom efektywnym ekologicznie. To umożliwi im uzyskiwanie kredytów obrotowych

i inwestycyjnych, niekoniecznie związanych z efektem ekologicznym



Produkt będzie dostępny jeszcze w kwietniu w bankach współpracujących z BGK. Więcej informacji na: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – wsparcie z ZUS

Jakie wsparcie możesz uzyskać w ZUS?

zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek

świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność

ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej, czyli odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Aby uzyskać wsparcie z ZUS, musisz złożyć odpowiedni wniosek. Wszystkie dokumenty można złożyć przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - bez wychodzenia z domu – przez internet. Jeżeli nie masz jeszcze profilu na portalu PUE ZUS, możesz go założyć online – przy użyciu podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego/login.gov lub bankowości elektronicznej.

