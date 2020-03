"W ramach sektora bankowego Komisja Nadzoru Finansowego wdrożyła pakiet impulsów nadzorczych. Są to rozwiązania, które mają sektorowi bankowemu umożliwić bądź wprowadzić efektywne wakacje kredytowe, bądź przedłużanie istniejących kredytów obrotowych dla firm" - powiedział Borys na konferencji prasowej.

Podkreślił, że rozwiązania te są wprowadzane po to, aby polskie przedsiębiorstwa w tym trudnym okresie miały dostęp do finansowania i nie były pozbawione dostępu do kredytu z dnia na dzień.

Borys poinformował też, że wszystkie rozwiązania niezbędne dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli skorzystać z pomocy, będą dostępne na stronie internetowej PFR. Znajdują się tam też formularze do kontaktu oraz jest uruchomiona specjalna infolinia.