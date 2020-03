Chodzi o to, jak zaznaczyła szefowa MFiPR, by pracodawcy, którym przez pandemię koronawirusa spadły obroty mogli utrzymać zatrudnienie. "Skorzystamy w tym celu z dostępnych funduszy unijnych" - powiedziała Jarosińska-Jedynak.

O dofinansowanie, "które wkrótce zostanie uruchomione w ramach tarczy antykryzysowej" - jak podkreśliła - będą mogli starać się zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i organizacje pozarządowe.

Dodała, że wsparcie obejmie pracowników zatrudnionych na umowach o prace, umowach cywilno-prawnych, czyli np. umowach zlecenia, oraz pracujących na rzecz rolniczych spółdzielni produkcyjnych. "Będzie można je przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne" - wyjaśniła.

"Szacujemy, że na ten cel uda się wygospodarować co najmniej 1,5 mld zł" - powiedziała.

Minister przypomniała, że pieniądze będą pochodziły z zarządzanego przez jej resort programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz programów regionalnych, za które odpowiadają marszałkowie województw. "Dążymy do tego, by program wystartował jak najwcześniej po przyjęciu tarczy antykryzysowej" - podkreśliła.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmować powiatowe urzędy pracy, a wysokość wsparcia uzależniona będzie od skali spadku obrotów - dodała Jarosińska-Jedynak.

Jak podał resort funduszy, pracodawcy będą mogli ubiegać się o wsparcie, jeżeli z powodu pandemii wartość ich obrotów spadła o co najmniej 30 procent. W takiej sytuacji będą mogli wnioskować o dofinansowanie unijne pokrywające 50 proc. minimalnego wynagrodzenia pracowników.

W przypadku, kiedy obroty spadną o połowę pracodawca może starać się o środki, które w 70 procentach pokryją koszty minimalnego wynagrodzenia za pracę - zaznaczono. O wsparcie w wysokości 90 proc. minimalnego wynagrodzenia na każdego pracownika mogą starać się pracodawcy, w których obroty spadły o co najmniej 80 proc. - dodano.

Pomoc ma być przyznana na okres nie dłuższy niż trzy miesiące i będzie wypłacana co miesiąc - dodano.

Resort zaznaczył, że przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione oraz organizacje pozarządowe, które uzyskają wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego będą zobowiązani do utrzymania zatrudnienia pracowników lub dalszego prowadzenia działalności przez okres dofinansowania oraz taki sam czas po jego zakończeniu. "To oznacza wsparcie dla stabilności zatrudnienia nawet do pół roku" - zaznaczył.

Rządowym projektem pakietu antykryzysowego, nazywanym Tarczą Antykryzysową, w piątek ma się zająć Sejm. Projekt to odpowiedź rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirusa.

18 marca br. odbyła się Rada Gabinetowa, poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł.