Podstawową zmianą jest dodanie do wykazu nowej, szczególnej formy prawnej, jaką jest „prosta spółka akcyjna”źródło: ShutterStock

Dostosowanie przepisów wykonawczych do niedawnych zmian ustawowych – to cel nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (REGON), którego projekt trafił do konsultacji.