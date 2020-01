Koncern zapowiedział jednocześnie, że jego nazwa będzie używana w oficjalnej komunikacji zespołu Alfa Romeo Racing Orlen. Oznajmił również, że zupełnie nowym obszarem współpracy pomiędzy PKN Orlen a zespołem będzie szkolenie młodzieży w ramach Orlen Akademii Kartingowej, prowadzonej przez Sauber Motorsport.

"Nasza współpraca z PKN Orlen dotychczas układała się świetnie i cieszę się, że zostajemy razem na kolejny sezon. Zaczynam nowy rozdział w karierze dołączając do Alfa Romeo Racing Orlen. To zespół, który zajmuje szczególne miejsce w moim sercu i miło będzie zobaczyć znajome twarze, które pamiętam jeszcze z Hinwil. Czas i okoliczności się zmieniły, ale jestem przekonany, że determinacja i głód sukcesu pozostaną niezmienne" - powiedział Robert Kubica, cytowany w komunikacie PKN Orlen. "Liczę, że moje doświadczenie pozwoli nam wspólnie wykorzystać szanse, które czekają w nadchodzącym sezonie" – dodał.

"W sporcie podobnie jak w biznesie, bardzo ważna jest konsekwencja. Kiedy w ubiegłym roku wspieraliśmy powrót Roberta Kubicy do Formuły 1, wiedzieliśmy, że tworzymy historię sportu, ale też otwieramy nowy rozdział w historii marki Orlen. Miniony sezon przerósł nasze oczekiwania w kontekście korzyści uzyskiwanych dzięki obecności w najbardziej prestiżowych wyścigach świata. Sama wartość ekspozycji naszego logotypu po 16 wyścigach przekroczyła 110 mln zł, znacząco zwiększyliśmy również zyski sieci detalicznej" - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Jak podkreślił, budowa globalnej rozpoznawalności marki pozwoliła też PKN Orlen na rozpoczęcie procesu co-brandingu, w ramach którego docelowo wszystkie europejskie jego sieci mają działać pod jednym szyldem. "Dziś robimy kolejny ważny krok na tej drodze wiążąc się z zespołem o olbrzymiej tradycji i historii. Naszym ambasadorem pozostaje Robert Kubica, niezmiennie lubiany, jeden z najszybszych kierowców świata" – zaznaczył Obajtek.

Informując o projekcie Alfa Romeo Racing Orlen, PKN Orlen podał, że w ramach pakietu sponsorskiego, w stosunku do ubiegłego sezonu, "znacząco zwiększy się ekspozycja marki Orlen". "Logotyp koncernu znajdzie się w oficjalnej nazwie zespołu, a cała komunikacja będzie prowadzona z wykorzystaniem nazwy Alfa Romeo Racing Orlen. Logotyp z orłem pojawi się na bolidach zespołu, m.in. na tylnym i przednim skrzydle, obręczy halo, lusterkach oraz na sekcjach bocznych. Widoczny będzie także na klatce piersiowej i plecach kombinezonów oraz w trzech miejscach na kaskach wszystkich kierowców" - wyjaśnił koncern.

Zwrócił przy tym uwagę, że dodatkowo logotyp marki Orlen znajdzie się na odzieży mechaników i personelu zespołu oraz na transporterach, wnętrzu garażu i motorhome. "Umowa z Alfa Romeo Racing przewiduje ponadto znacznie większe niż do tej pory zaangażowanie kierowców i członków zespołu w działania eventowe PKN Orlen, w tym w szczególności wsparcie organizowanej przez Koncern największej imprezy motoryzacyjnej w Polsce, VERVA Street Racing. Dotyczy to także Roberta Kubicy, który zostanie rezerwowym kierowcą Alfa Romeo Racing Orlen" - oznajmił koncern.

Zapowiedział jednocześnie, że w ramach współpracy, do Orlen Akademii Kartingowej prowadzonej przez Sauber Motorsport, szwajcarską firmę, która prowadzi i zarządza Alfa Romeo Racing w Formule 1, dołączy trzech młodych kierowców z Polski. "Jest to kontynuacja działań rozpoczętych przez koncern w 2018 r., mających na celu wyłonienie i wyszkolenie następców Roberta Kubicy. Firma jest sponsorem strategicznym polskich serii kartingowych. W nadchodzącym sezonie wystartuje w nich ok. 200 zawodników, w tym 30 młodych kierowców nominowanych do Akademii Orlen Team" - podkreślił PKN Orlen.

Według niego, z przeprowadzonych przez spółkę analiz efektywności wynika, że udział Roberta Kubicy w tegorocznych wyścigach Formuły 1 przyczynił się w Polsce do wzrostu oglądalności tej dyscypliny o ponad 630 proc. Globalny ekwiwalent z ekspozycji marki Orlen podczas transmisji telewizyjnych po 16 wyścigach sezonu 2019 przekroczył 110 mln zł. "Według badań ARC Rynek i Opinia w ciągu całego sezonu znacząco wzrosła też znajomość marki Orlen jako sponsora Roberta Kubicy. W tych samych badaniach co piąty polski kierowca zadeklarował, że ze względu na wsparcie przez koncern Roberta Kubicy częściej korzysta z oferty stacji Orlen" - podał PKN Orlen.

Jak ocenił, potwierdzeniem tego był istotny wzrost sprzedaży w detalu. "Zysk operacyjny w tym segmencie po III kwartałach 2019 r. wzrósł o prawie 600 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. O 4 proc. wzrosła sprzedaż paliw w całej Grupie, wyraźnie zwiększyła się też sprzedaż oferty pozapaliwowej, czyli np. produktów gastronomicznych" - wyliczył PKN Orlen.

W listopadzie 2018 r. PKN Orlen został oficjalnym partnerem zespołu Formuły 1 Williams Martini Racing, a w efekcie zawartej wcześniej umowy w bolidzie ekipy zasiadł Robert Kubica. Logotyp Orlen znalazł się na bolidach i kombinezonach zawodników Williamsa. We wrześniu 2019 r. PKN Orlen i Robert Kubica zapowiedzieli, iż zakończą współpracę z Williamsem po sezonie Formuły 1. Koncern oznajmił wówczas, że będzie kontynuować współpracę z Kubicą i zostanie w Formule 1, a w tym celu prowadzi "zaawansowane rozmowy z wybranymi zespołami".

Jako pierwsze o współpracy PKN Orlen z Alfa Romeo Racing poinformowało we wtorek rano radio RMF FM.

Robert Kubica to pierwszy w historii Polak startujący w Formule 1, w której zadebiutował podczas Grand Prix Węgier 2006. Swą karierę zaczynał od gokartów. Pierwszy raz jeździł tym pojazdem mając sześć lat. Pierwsze kilometry jako kierowca testowy zespołu F1 przejechał na torze Catalunya w Barcelonie w styczniu 2006 r. Ścigał się do 2010 roku. Na początku 2011, w przerwie między sezonami, uległ poważnemu wypadkowi podczas rajdu samochodowego Ronde di Andora, w którym doznał m.in. licznych złamań prawej ręki. W marcu 2019 r. wystąpił w wyścigu F1 w Australii - pierwszy raz od 2010 r.

Kubica ma być w zespole Alfa Romeo kierowcą rezerwowym. Już w listopadzie team potwierdził, że kierowcami wyścigowymi w sezonie 2020 pozostaną Włoch Antonio Giovinazzi i doświadczony Fin Kimi Raikkonen