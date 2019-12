"Jak co roku w tym okresie mamy dobre wiadomości dla biznesu. Już 1 stycznia wejdzie w życie ustawa, która ma ograniczyć zatory płatnicze oraz duża część Pakietu Przyjazne Prawo, czyli m.in. prawo do błędu dla początkujących przedsiębiorców oraz ułatwienia dla rzemiosła, a także - od 1 lutego – Mały ZUS Plus. A w planach na następne miesiące mamy kolejne ułatwienia dla polskich firm" – mówiła, cytowana w komunikacie resortu, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Przedstawiciele resortu podkreślają, że zmiany przygotowano dla przedsiębiorców i w konsultacji z nimi.