Najchętniej kupowane przez Polaków używane samochody to te produkowane przez Grupę Volkswagen. Wśród aut z drugiej ręki aż sześć modeli z pierwszej dziesiątki to Audi lub Volkswageny. Zaufaniu do marki nie zawsze jednak towarzyszy zaufanie do sprzedawców. Według badania przeprowadzonego przez KANTAR TNS na grupie Polaków, którzy w ciągu ostatnich 5 lat kupili używany samochód, aż 58 proc. z nich uważa, że znalezienie dobrego auta to trudne zadanie. Zaledwie 6 proc. twierdzi, że nie ma z tym problemu.

Jakie przeszkody ankietowani uznają za najistotniejsze? W ponad połowie przypadków jest to niepewny stan techniczny samochodów i wynikająca z tego konieczność kosztownych napraw. Kolejne pozycje zajmują znane bolączki: brak zaufania do sprzedającego, nieznana lub niewiarygodna historia pojazdu oraz nieprawdziwy przebieg. Ponad 80 procent ankietowanych oczekuje, aby używane auto miało w pełni udokumentowany stan techniczny oraz przebieg.

Krótko mówiąc, przy zakupie samochodu nikt nie chce grać w ruletkę. Czy jest jednak alternatywa dla samochodów z komisów, ogłoszeń lub tych sprowadzanych przez handlarzy? Taką ofertą jest Autonomia od Volkswagen Financial Services. Dostępne są w niej kilkuletnie auta marek Grupy Volkswagen, sprawdzone technicznie samochody, a dodatkowo w kredycie oraz leasingu w niskich ratach.

Cztery kroki do sprawdzonego auta

Autonomia obejmuje samochody z programów Das WeltAuto i Audi Select :plus – sprawdzone w 117 punktach pod względem technicznym, z udokumentowanymi przeglądami i naprawami w ASO oraz gwarantowanym przebiegiem. Oferta jest dostępna od czerwca br. i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie nabywców, szukających pewnych aut za rozsądne pieniądze, oferowanych na elastycznych oraz przejrzystych warunkach. Ofertę można opisać w czterech krokach.

Krok 1. Wybierasz kilkuletnie auto z oferty dealerów Grupy Volkswagen. Nie musisz wpłacać pieniędzy, ale jeśli posiadasz wkład własny, możesz go wykorzystać – dzięki temu opłata za użytkowanie samochodu będzie jeszcze niższa.

Krok 2. Podczas spotkania ze sprzedawcą ustalasz okres, przez jaki chcesz jeździć wybranym samochodem: 24, 36 lub 48 miesięcy. Określasz, ile pokonujesz kilometrów rocznie. Po podpisaniu umowy wyjeżdżasz z salonu młodziutkim autem.

Krok 3. Podobnie jak abonament za internet czy telewizję, w Autonomii płacisz stałą miesięczną ratę.

Krok 4. Kiedy zakończy się umowa, masz trzy możliwości. Pierwsza to zwrot samochodu u dealera – i jeżeli chcesz – przesiadka do nowszego modelu, czyli wzięcie kolejnego auta na tych samych warunkach. Opcja druga to wykupienie auta za cenę, którą będziesz już znał przy podpisywaniu umowy. Opcja trzecia to pozostanie przy sprawdzonym już samochodzie i kontynuowanie spłacania miesięcznych rat.

Czy jest tu jakiś haczyk?

Odpowiedź brzmi – nie ma. Tak wygląda obecnie nowoczesne finansowanie aut w Volkswagen Financial Services. Używane samochody z oferty Autonomia to kilkuletnie modele, oferowane „od nowości” w leasingu lub kredycie z rynkową wartością wykupu, zwanym też leasingiem z niskimi ratami. Niskie raty polegają na tym, że w trakcie umowy spłacana jest nie całość auta, a jedynie utrata jego wartości podczas jej trwania.

Suma gwarancji – suma korzyści

Autonomia VWFS to innowacyjne rozwiązanie, dopasowywane zarówno do potrzeb firm, jak i odbiorców indywidualnych. Pewniejszego źródła zakupu używanego samochodu niż sieć dealerska znająca jego historię od samego początku nie ma. Jeśli dołożymy do tego elastyczne finansowanie, lista korzyści robi się całkiem długa.

Nie musisz przeglądać setek ogłoszeń, by znaleźć pewny samochód używany – wybierzesz go w autoryzowanym salonie.

Nie musisz dysponować od razu dużą kwotą, aby cieszyć się wymarzonym samochodem. Nie musisz wydawać pieniędzy na kontrolę techniczną auta przed zakupem – dealer zrobił to już za Ciebie.

Jesteś spokojny o przebieg auta, które wybierasz – jego historia jest udokumentowana. Niskie raty za używanie samochodu są dopasowane do Twojego miesięcznego budżetu. Kilkuletni samochód to oszczędność paliwa, lepsze osiągi oraz wyższy poziom bezpieczeństwa i standard wyposażenia w porównaniu z autem sprzed dekady (średni wiek samochodów sprowadzanych do Polski to 11 lat).

Korzystasz swobodnie z samochodu, a jednocześnie zachowujesz niezależność – to Ty decydujesz, czy po zakończeniu umowy wykupisz auto, czy je zwrócisz i wybierzesz nowszy model.

Odpada problem związany z koniecznością sprzedaży samochodu na rynku wtórnym. Nie musisz wydawać pieniędzy na ogłoszenia i tracić czasu oraz nerwów w dyskusjach z klientami.

Ile to kosztuje?

W ofercie Autonomia sprawdzony i pewny samochód jednej z marek Grupy Volkswagen można mieć już za kilkaset złotych miesięcznie.

Przykład? Biorąc w leasing na okres 48 miesięcy VW Passata (2016 r., wersja 2.0 TDI BMT Comfortline DSG) z przebiegiem 34 tys. km, zapłacimy miesięczną ratę w wysokości 545 zł netto – przy założeniu, że wpłata własna wyniesie 22 tys. zł., co stanowi ok. 30 proc. ceny auta. Za VW Tiguana z roku 2017 (wersja Highline 2.0 TDI BTSCR 110 kW DSG 7-G 4MOTION) z przebiegiem 14 tys. km. w kredycie na 4 lata zapłacimy 766 zł miesięcznie. Tutaj również należy uwzględnić wkład własny 30 proc., czyli w tym przypadku 36 tys. zł. Obydwie kalkulacje uwzględniają limit 10 tys. km rocznie.

Autonomia to oferta dla każdego klienta: indywidualnego, mikroprzedsiębiorcy czy menadżera firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, doskonale rozumieją sens powiedzenia „czas to pieniądz”. Zamiast więc mozolnie weryfikować stan używanego auta z ogłoszenia i liczyć na to, że sprzedający rzetelnie opowie jego historię, lepiej wybrać sprawdzony pojazd z pewnego źródła.