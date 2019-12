Szukasz ścieżki rozwoju dla swojego przedsiębiorstwa? Słyszałeś o innowacjach, pracach badawczo-rozwojowych, ale kojarzą Ci się z poszukiwaniem leku na raka lub konstrukcją łazika na Marsa? To nie do końca tak. Skorzystaj z instrumentu Innovation Coach i dołącz do grona przedsiębiorców-innowatorów. Pomożemy Ci zbadać potencjał innowacyjny Twojego przedsiębiorstwa, przeanalizujemy branżę, w której działasz, Twoje dotychczasowe działania, zasoby kadrowe, kulturę innowacji. Na koniec przygotujemy specjalnie dla Ciebie koncepcję wdrożenia innowacji w Twojej firmie.

Innovation Coach to instrument wsparcia dla tych przedsiębiorców, którzy nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działania B+R+I w szczególności ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Horyzont 2020 i nie prowadzili samodzielnie lub prowadzili tylko w ograniczonym zakresie projekty B+R+I. Jest to również druga ścieżka instrumentu STEP realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Innoavtion Coach jest jednym z narzędzi w ramach instrumentu STEP - Sprawdzimy Twój eksperymentalny Pomysł, za pomocą których staramy się stworzyć klimat przyjazny przyszłym innowatorom. Dlatego Innovation Coach to przede wszystkim pas transmisyjny wiedzy, know-how i doświadczeń. Dzięki instrumentowi STEP przedsiębiorcy, którzy nigdy nie realizowali projektów innowacyjnych mogą nieodpłatnie i kompleksowo zasięgnąć porady ekspertów, którzy pomogą im we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach oraz w przekuwaniu pomysłów w projekty, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE. – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Aby skorzystać z instrumentu należy zarejestrować przedsiębiorstwo na www.innovationcoach.pl, poczekać na kontakt ze strony konsultanta, który wstępnie przeanalizuje doświadczenie firmy. W tym przypadku im mniejsze doświadczenie, tym lepiej. W przypadku spełniania warunków przedsiębiorcy przydzielony zostanie coach innowacji z bazy ekspertów prowadzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Coach najpierw przeanalizuje branżę, środowisko i dotychczasowe doświadczenie przedsiębiorstwa, a następnie w trakcie bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcą zbada potencjał przedsiębiorstwa, możliwości i zasoby w zakresie B+R+I – sytuację finansową, kadrową, infrastrukturalną, kulturę innowacji. W efekcie coach przedstawi rekomendacje dla przedsiębiorcy, zawierające kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie, wskaże możliwości pozyskania środków na innowacje z Unii Europejskiej.

Coachowie innowacji to eksperci branżowi, często ze środowiska naukowego, a także osoby z doświadczeniem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Coach na pracę z firmą ma poświęcić min. 9 godzin, włączając co najmniej dwa spotkania. Usługa coachingu jest więc szyta na miarę, co ma pozwolić na rozpoznanie potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa – mówi Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Zastępca Dyrektora w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE.

Ponadto przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z działań wspierających w postaci dni informacyjnych i warsztatów B+R. W trakcie wydarzeń będzie można dowiedzieć się więcej o projekcie Innovation Coach oraz I ścieżce instrumentu STEP – Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt i o środkach dostępnych dla przedsiębiorców w ramach Programu Inteligentny Rozwój oraz Horyzont 2020. W trakcie warsztatów przedsiębiorcy poznają specyfikę prowadzenia i strukturyzacji projektów badawczo-rozwojowych, tworzenia modeli finansowych, zasady ochrony własności intelektualnej, możliwości pozyskania dofinansowania na realizację swoich pomysłów biznesowych z Unii Europejskiej.

STEP to komplementarne narzędzie wsparcia stworzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w innowacje oraz prace badawczo-rozwojowe. Jego celem jest wsparcie zarówno tych przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z innowacjami, jak i tych, którzy chcieliby już inwestować w konkretne rozwiązania i pomysły.

Poznaj projekt i coachów innowacji – przyjdź na wydarzenie „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”, która odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. w Warszawie. Więcej na stronie http://konferencja2019.strategiebplusr.pl/

Więcej o Innovation Coach – II ścieżka instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projektu: www.innovationcoach.pl.

Więcej o Wstępnej Weryfikacji Pomysł na Projekt – I ścieżka instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt: www.poir.gov.pl/step.