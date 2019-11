Wydatki europejskich krajów NATO i Kanady na obronność zwiększą się w tym roku o 4,6 proc., a łącznie środki, jakie przeznaczą one na ten cel do 2024 r., będą wyższe o 400 mld dolarów w porównaniu do 2016 r. - ogłosił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.źródło: ShutterStock