Koniec roku to czas wyprzedaży w salonach samochodowych. Rabaty u dealerów Grupy Volkswagen sięgają często 20 tys. zł, a przy niektórych modelach są nawet większe. Obniżki cen to doskonała wiadomość dla klientów, którzy chcą kupić auto w nowoczesnym leasingu z niskimi ratami, zwanym także leasingiem z rynkową wartością końcową.



Rynkowa wartość wykupu robi furorę



Czym jest leasing, wie większość przedsiębiorców. Nie każdy potrafi jednak powiązać go z odpowiedzią na pytanie, skąd na polskich drogach pojawiło się ostatnio tak wiele nowych samochodów. Jeszcze kilka lat temu zakup auta z salonu był luksusem, na jaki mogli sobie pozwolić jedynie nieliczni. W ostatnich latach dynamika sprzedaży nowych samochodów rośnie z roku na rok. W 2019 r. z polskich salonów wyjechało ponad 600 tys. aut – wygodnych, bezpiecznych, oszczędnych i ekologicznych, a często także doskonale wyposażonych. „Sprawcą” jest w dużej mierze właśnie leasing z rynkową wartością wykupu, zwany leasingiem z niskimi ratami. To innowacyjne rozwiązanie, dopasowywane do potrzeb firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.



Kumulacja korzyści



Oferowane obecnie przez dealerów rabaty na modele z rocznika 2019 powodują, że niskie raty stają się jeszcze niższe – nawet o kilkaset złotych. Aby to sprawdzić, przyjrzyjmy się dwóm symulacjom.



Popularny SUV, Volkswagen Tiguan Trendline 1.5 TSI 150 KM Manual, miał cenę katalogową 117 590 zł. Jeśli weźmiemy go w czteroletni leasing w Volkswagen Financial Services zakładając, że będziemy przejeżdżali nim do 30 tys. km rocznie, jego wartość końcowa (czyli wykupu) wyniesie 47 136 zł. Raty będziemy spłacali więc tylko od różnicy tych dwóch cen, nie martwiąc się przy tym o sprzedaż używanego auta czy koszty serwisu, gdyż przez większość okresu użytkowania samochód będzie na gwarancji.



Obecnie u dealerów rabat na to auto wynosi 20 tys. zł. Jak łatwo zauważyć, znacznie obniża to kwotę, którą trzeba spłacić w formie rat leasingowych. Jak przekłada się to na miesięczne koszty? W zależności od warunków, na jakich bierzemy auto (umowa od dwóch do czterech lat, z wkładem własnym lub bez, z większym lub mniejszym deklarowanym przebiegiem) miesięczna rata może być obecnie niższa o 150–300 zł. Można więc powiedzieć, że kupując auto z wyprzedaży rocznika 2019, będziemy mieli co miesiąc lub co dwa miesiące jedno tankowanie za darmo – i to przez kilka lat.



Nowa škoda za niecałe 700 zł miesięcznie?



Popularną wśród polskich przedsiębiorców marką jest škoda, której modele można również wziąć w leasing z niskimi ratami z Volkswagen Financial Services, korzystając jednocześnie z oferowanych przez dealerów rabatów. Model Octavia Ambition 1.5 TSI 150 KM z rocznika 2019 jest oferowany za 80 900 zł – o 12 100 zł mniej, niż wynosi cena katalogowa. Miesięczna rata leasingowa (umowa na 48 miesięcy, 10 proc. opłaty wstępnej i z roczny limit 20 tys. km) za takie auto z wyprzedaży rocznika 2019 może być również niższa o ponad 120 zł.



Co ciekawe, w salonach škody można po raz pierwszy kupić z rabatem także elektryczny model CITIGOe iV. To pierwszy w 124-letniej historii marki bezemisyjny samochód z silnikiem o mocy 82 KM – auto stworzone dla nowocześnie myślących mieszkańców dużych miast. Pojazd zasilany jest akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 36,8 kWh, co pozwala pokonać na jednym ładowaniu dystans do 265 km. Miesięczna rata leasingowa (umowa na 36 miesięcy, 25 proc. wkładu własnego i roczny limit przebiegu 10 tys. km) za ten model zaczyna się już od 695 zł.



Wyprzedaże aut z rocznika 2019 to nie tylko rabaty dochodzące do 15 proc. wartości auta i odpowiednio niższe raty, ale także dodatkowe korzyści, takie jak na przykład zniżki na pakiety serwisowe.



Plusów jest więcej



Osoby prowadzące własny biznes podchodzą do zakupu samochodu nieco inaczej niż nabywcy prywatni. Auto to dla przedsiębiorców nie tylko wsparcie w codziennym życiu, ale przede wszystkim narzędzie pracy i nierzadko znaczący koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak lista plusów przy zakupie nowego auta w leasingu jest długa.



• Nowy samochód to zazwyczaj większa oszczędność paliwa, lepsze osiągi, wyższy poziom bezpieczeństwa i najlepszy dostępny w danej chwili standard wyposażenia. Nie tylko zrealizujemy w ten sposób swoje prywatne marzenia, ale też będziemy mogli wrzucić je w koszty.



• Nowy pojazd to oszczędność czasu i pieniędzy, traconych dotąd na wizyty w warsztatach. Gwarancje producentów w przypadku nowych aut są już na tyle długie, że obejmują zwykle większość okresu finansowania, a na pozostały czas leasingu możemy dokupić dodatkową. Mamy więc firmowe auto przez cały czas na gwarancji.



• Odpada problem związany z koniecznością sprzedaży samochodu na rynku wtórnym. Nie musimy wydawać pieniędzy na ogłoszenia, tracić czasu i nerwów w dyskusjach z klientami. Po prostu oddajemy samochód firmie leasingowej i wybieramy nowy.



• Zmieniamy auto, podążając za potrzebami firmy, motywujemy pracowników, dając im wygodne narzędzie do pracy.



– Jeżeli priorytetem przedsiębiorcy jest częsta wymiana samochodu na nowy, przy praktycznie zerowym zaangażowaniu pieniędzy (możliwość zerowej opłaty wstępnej), czasu i formalności, wówczas najkorzystniejszym produktem jest leasing z niskimi ratami. Płacąc jedynie za utratę wartości auta w okresie jego używania uzyskujemy wolne środki finansowe, które przy zakupie za gotówkę zostałyby na lata zamrożone. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można zainwestować w rozwój biznesu – podsumowuje Michał Dyc.



Czy jest tu jakiś haczyk?



Niskie raty za nowy samochód to coraz popularniejsze rozwiązanie na rynku kredytów i leasingu nie tylko dla firm, ale też dla klientów indywidualnych. Wizja przesiadki co 2-4 lata do nowego auta kusi wielu. Nie bez powodu – czas to pieniądz, a zaufanie to podstawa udanych interesów. Pozbycie się kłopotu, jakim jest serwisowanie lub sprzedaż używanego auta, to stresujące często kontakty z mechanikami i handlarzami. Dobrze rozumieją to ci, którzy sami musieli przez to przejść.



Teraz, pod koniec roku, do listy korzyści można dopisać kolejną – możliwość obniżenia i tak już niskich rat. Czy jest w tym jakiś haczyk? Odpowiedź brzmi – nie ma. Tak po prostu wygląda nowoczesne finansowanie zakupu samochodów. Oferująca tę usługę branża wprowadza na rynek innowacyjne produkty, by jak najlepiej dopasowywać się do potrzeb firm i osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednym z takich innowacyjnych rozwiązań jest właśnie leasing z rynkową wartością wykupu i możliwością oddania auta po zakończeniu terminu umowy.



– Możliwość oddania auta jest niezwykle korzystna, ponieważ niemal z dnia na dzień można się przesiąść do nowego, jeszcze nowocześniejszego auta, objętego gwarancją producenta. Kolejny profit jest taki, że w ramach niskich miesięcznych rat nabywca może sobie pozwolić na droższy samochód niż ten, który kupowałby za gotówkę lub na kredyt. A to oznacza lepiej wyposażony model lub po prostu auto wyższej klasy. Klienci często decydują się na takie rozwiązanie – mówi Michał Dyc.



Jeśli ktoś wciąż ma wątpliwości, że niskie raty można obniżyć jeszcze bardziej, może sprawdzić to sam korzystając z kalkulatorów na stronach Volkswagen Financial Services lub marek samochodowych Grupy Volkswagen.



