Dziennik Gazeta Prawna buduje przestrzeń debaty, w której przedsiębiorcy mogą wspólnie z władzą publiczną szukać najlepszych sposobów zorganizowania partnerstwa, współpracy i wsparcia. Jak wspólnie rozwijać polska gospodarkę? Jakich praktyk nam brakuje, a jakich jest zbyt wiele? Na te pytania odpowiemy w serii wspólnych, dynamicznych dyskusji – przedstawicieli rządu i biznesu podczas dzisiejszej gali finałowej akcji Dziennika Gazety Prawnej Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości.

Wśród tematów m.in. także:

W jaki sposób rozwijać Polskę oszczędnie gospodarując publicznymi pieniędzmi i dając przestrzeń do wzrostu Polskim przedsiębiorcom?

W jaki sposób budować czempionów a nie czebole – czyli jak państwo ma się angażować w strategiczne projekty biznesowe i nie niszczyć ich biznesowej racjonalności i konkurencyjności?

Nowoczesne, cyfrowe, sprawne i polskie – czy to realne? Jak zrealizować projekt budowy państwa przyszłości?

Jak państwo, gospodarka i biznes mają sprostać wyzwaniom przyszłości? Jak powinniśmy się do nich przygotować – edukując obywateli i konsumentów, wspierając biznes i dbając o zachowanie konkurencji.

Jak w świecie przyszłości poradzić sobie mają firmy, instytucje finansowe i administracja?

Wśród gości m.in. Salvatore Babones – uniwersytet Sydney, James Shotter – correspondent FT na CEE, Jadwiga Emilewicz - minister przedsiębiorczości, Jerzy Kościński - minister finansów i wielu innych.

Początek gali o 18.00. Zachęcamy do obejrzenia relacji live na stronie gazetaprawna.pl i dziennik.pl

Dziś też, 9 października, ukazało się specjalne wydanie „Dziennika Gazety Prawnej” przygotowane przez przedsiębiorców, których redakcja DGP zaprosiła na kolegium redakcyjne. Właściciele i prezesi polskich firm, przedstawiciele bardzo różnych branż, Polacy i obcokrajowcy w roli dziennikarzy dzielą się swoim biznesowym doświadczeniem.

Jak napisał Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego, zapraszając do lektury tego wyjątkowego wydania DGP:

Oddajemy dziś Państwu w ręce wyjątkowo spójne wydanie. Napisane – w części po polsku, a w części po angielsku – przez polski i międzynarodowy biznes. Przedsiębiorcy i menedżerowie, niezależnie od rodzaju kapitału, który reprezentują, i swoich korzeni, mierzą się bowiem z bardzo podobnymi wyzwaniami. Żyją w rzeczywistości, w której polska gospodarka jest coraz bardziej zintegrowana ze światem; w której polskie firmy zmieniają Europę i świat, a zagraniczni inwestorzy pomagają modernizować nasz kraj.