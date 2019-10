Niezależnie od różnic ze wszystkich tekstów przebija świadomość, że przyszłość dzieje się już teraz. To nie jest kwestia jednej zmiany, której trzeba dokonać, jednej inwestycji, która zapewni dobre perspektywy. To nieustanna, nieprzerwana, technologiczna i cyfrowa rewolucja. Ona jest nową normalnością, a kluczem do przetrwania i rozwoju jest jej zaakceptowanie i mądre nią zarządzanie.

Okazuje się jednak, że w tym „nowym wspaniałym świecie”, który każdego dnia nas zadziwia, liczą się przede wszystkim bardzo tradycyjne biznesowe zalety: mądrość, umiejętność spokojnej oceny rzeczywistości, zrozumienie swojego biznesu, delegowanie zadań , wyznaczanie celów i ich egzekwowanie. Nadal trzeba być przede wszystkim dobrym menedżerem. I prawdziwym liderem.

Oddajemy więc dziś Państwu w ręce wyjątkowo spójne wydanie. Napisane – w części po polsku, a w części po angielsku – przez polski i międzynarodowy biznes. Przedsiębiorcy i menedżerowie, niezależnie od rodzaju kapitału, który reprezentują, i swoich korzeni, mierzą się bowiem z bardzo podobnymi wyzwaniami. Żyją w rzeczywistości, w której polska gospodarka jest coraz bardziej zintegrowana ze światem; w której polskie firmy zmieniają Europę i świat, a zagraniczni inwestorzy pomagają modernizować nasz kraj.

Zapraszamy do lektury – i poznania tej biznesowej spójności w różnorodności (integrity in diversity).

Innowacyjność kosztuje, więc to, co do niedawna było celem działania – jak maksymalizacja kapitału – dziś staje się narzędziem w walce na innym froncie

Chociaż sztuczna inteligencja, robodoradcy i chatboty to nie tylko przyszłość, ale często teraźniejszość świata usług bankowych, najnowocześniejsze technologie nie zastąpią ludzkiego zrozumienia potrzeb drugiego człowieka

Widać wiele działań w obszarze cyfryzacji administracji, jednak sposób ich wdrażania i funkcjonowania powoduje frustrację, a czasami nawet bezsilność po stronie przedsiębiorców

Technologia może łączyć pokolenia. Pod warunkiem że w centrum zainteresowania pozostanie człowiek z jego pragnieniami, emocjami oraz potrzebą więzi

Światła strategia to jedno. Jej wdrożenie to drugie. Koordynacja i konsekwencja, a właściwie ich brak, to niestety ważne składowe Doskonale Bezużytecznego Planu

