Nagroda Gospodarcza przyznawana jest corocznie przez Głowę Państwa. To szczególne wyróżnienie dla firm, które wnoszą znaczący wkład w rozwój polskiej gospodarki, budując jednocześnie pozytywny wizerunek polskiej przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej.

Kapituła pod przewodnictwem profesora Krzysztofa Opolskiego nominowała następujące podmioty (kolejność alfabetyczna):

LIDER MŚP

DELTA Zbigniew Różycki zgłoszona przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Firma z Katowic, założona przez właściciela Zbigniewa Różyckiego w 1992 roku. Zajmuje się produkcją drzwi stalowych o zwiększonej odporności na włamanie i izolacyjności akustycznej, przeciwpożarowych, energooszczędnych, a także zamków, szyldów czy akcesoriów drzwiowych. Dzięki innowacyjnym, opatentowanym produktom, Delta wciąż zwiększa eksport swoich produktów, współpracując m. in. z firmami chińskimi, niemieckimi, włoskimi, czeskimi oraz węgierskimi. Obecnie ponad 25 proc. produkcji przeznaczone jest na eksport. Firma zatrudnia 66 osób.

Ekoenergetyka – Polska sp. z o. o. zgłoszona przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Firma z siedzibą w Nowym Kisielinie (województwo lubuskie), działa od 2013 roku w branży elektromobilności. Jest liderem w zakresie projektowania, produkcji oraz wdrażania systemów szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w Europie. Jako jedyna w branży posiada 100% polskiego kapitału. Jest twórcą Centrum Badawczo-Rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym, którego celem jest zmiana efektywności energetycznej w transporcie i energetyce poprzez wprowadzenie technologii środowiskowych czy rozwój eko-produktów. Firma zatrudnia ponad 100 osób.

P.P.U.H. BRYK Witold Bryk zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Firma powstała w 2000 roku z siedzibą w Jasionce koło Rzeszowa (województwo podkarpackie). W pierwszym okresie funkcjonowania zajmowała się głównie sprzedażą narzędzi do obróbki drewna oraz materiałów drewnopochodnych największych światowych producentów. Obecnie produkuje narzędzia diamentowe oraz z węglika wolframu wykorzystywane głównie w przemyśle meblarskim, lotniczym i motoryzacyjnym. Jest firmą ze 100-procentowym kapitałem polskim. Zatrudnia blisko 50 osób.

NARODOWY SUKCES

DGT Sp. z o. o. zgłoszona przez Polskę Agencję Kosmiczną.

Firma obecna jest na rynku teleinformatycznym od 1991 roku. Siedziba spółki znajduje się w Straszynie, w województwie pomorskim. Przedsiębiorstwo powstało i działa na bazie polskiego kapitału. Specjalnością firmy są zintegrowane systemy łączności przeznaczone do działań w obszarze Mission Critical (wykorzystywane w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Służbie Ochrony Państwa, Policji czy Państwowej Straży Pożarnej). Działalność firmy uzupełniają urządzenia służące do budowy bezprzewodowych systemów transmisji danych.

LPP S.A. zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Spółka powstała w 1991 roku, w Gdańsku. W ciągu 25 lat swej działalności stała się jednym z najdynamiczniej rozwijających się polskich producentów i dystrybutorów odzieży. Produkty LPP sprzedawane są łącznie w 24 krajach, ale to w Polsce rozwijane są koncepcje marek i podejmowane wszystkie strategiczne decyzje. To tu powstaje ponad 2/3 wartości produktu tworzonego przez LPP. Grupa LPP tworzy ponad 25 tys. miejsc pracy, a w 2018 roku osiągnęła ponad 8 mld przychodu.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita zgłoszona przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze.

Mlekovita jest największą firmą mleczarską w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie uznawana jest za największego producenta oraz eksportera nabiału w regionie. To przedsiębiorstwo o ustalonej renomie na świecie oraz laureat m.in. Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Jest firmą ze 100% kapitałem polskim. Zakład w Wysokiem Mazowieckiem (województwo podlaskie), który powstał w 1928 roku, zatrudniał na początku 30 osób. Zajmował się wówczas wyłącznie produkcją serów i masła. Po ponad 90 latach funkcjonowania, Mlekovita stała się największą polską grupą mleczarską oraz eksporterem produktów mleczarskich, zatrudniając równocześnie 4200 osób.

MIĘDZYNARODOWY SUKCES

AIUT Sp. z o. o. zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Ta działająca w Gliwicach (województwo śląskie) rodzinna firma specjalizuje się w integracji automatyki oraz robotyki w przemyśle. Wykorzystuje myśl techniczną w obszarze automatyki, robotyki, Internetu Rzeczy oraz innych nowych technologii. Firma posiada 5 patentów zgłoszonych m.in. w EPO, Chinach, USA, Indiach, Brazylii i Australii oraz zrealizowała ponad 3 tys. projektów w 45 państwach. Wg raportu BERG Insight na temat globalnego rynku Tank Monitoring, rozwiązania AIUT dla branży LPG znajdują się na 5. miejscu na świecie.

Olimp Laboratories Sp. z o. o. zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Firma ma swoją siedzibę w Dębicy (województwo podkarpackie). Powstała w 1990 roku. Zajmuje się produkcją suplementów diety, dietetycznych środków spożywczych oraz produktów leczniczych i wyrobów kwalifikowanych do żywności funkcjonalnej. Realizuje inwestycje na poziomie 500 mln zł, korzystając z funduszy krajowych i europejskich. W swoim portfolio posiada obecnie ponad 600 produktów, które dostarcza do ponad 100 krajów na świecie.

Szynaka-Meble Sp. z o. o. zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Firma z Lubawy (województwo warmińsko-mazurskie), której początki sięgają 1957 roku. Główną osią jej działalności jest produkcja mebli skrzyniowych, a od 2019 roku także tapicerowanych. Jest liderem w produkcji wysokiej jakości mebli mieszkaniowych. Z powodzeniem eksportuje swoje produkty do ponad 50 krajów świata, w tym głównie do: Niemiec, USA, Francji, Szwecji, Chin, Wielkiej Brytani, Włoch oraz Belgii.

ODPOWIEDZIALNY BIZNES

BIC Electric sp. o. o. zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Jest to założona w 2004 roku polsko-duńska firma ze Szczecina. Swoją działalność rozpoczynała od produkcji szaf rozdzielczych, obecnie zaś realizuje projekty dla największych globalnych graczy, realizując instalacje mechaniczne i elektryczne w centrach dystrybucyjnych od Argentyny po Singapur i Nową Zelandię. Firma angażuje się w działania na rzecz środowiska lokalnego. Wspiera Polską Akcję Humanitarną, Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, organizację Lekarze bez granic i oraz wiele innych.

Marco Sp. z o. o. zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

To rodzinne przedsiębiorstwo z całkowicie polskim kapitałem powstało w 2000 r. w Gliwicach (województwo śląskie). Jest niewątpliwym liderem w zakresie specjalistycznych elementów znakowania i identyfikacji produktów do przemysłu. Swoje produkty eksportuje m.in. do Czech, Litwy, Estonii, Bułgarii i Hiszpanii. W 2016 roku powstała Fundacja MarcoPomaga, która wspomaga działalność społeczną spółki.

Transition Technologies S.A. zgłoszona przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie Laski.

Firma z Warszawy o polskim kapitale została założona w 1991 roku. W ciągu 28 lat działalności przeszła drogę od małej firmy do 1600-osobowej korporacji międzynarodowej z biurami w 6 krajach na świecie. Zajmuje się tworzeniem autorskich systemów informatycznych, rozwiązań technologicznych oraz usług IT kierowanych do wybranych sektorów rynku: energetyki, gazownictwa, biomedycyny. Społeczne zaangażowanie, tworzenie unikatowych rozwiązań pomagających poprawić komfort ludzkiego życia oraz szeroko rozumiana edukacja są częścią codziennej praktyki biznesowej firmy. Transition Technologies uczestniczy w akcjach charytatywnych, m.in. w zbiórkach dla Domów Dziecka, Domów Samotnej Matki.

FIRMA RODZINNA

ABC-Czepczyński Sp. z o. o. sp. k. zgłoszona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

ABC-Czepczyński to firma rodzinna założona w 1997 roku, która świadczy usługi spedycji krajowej i międzynarodowej. Jej siedziba znajduje się w Międzychodzie (województwo wielkopolskie). Firma obsługuje ładunki całopojazdowe oraz drobnicowe w relacjach pomiędzy wszystkimi krajami Unii Europejskiej. W 2016 roku utworzono dział rozwoju oraz dedykowany system TMS dotyczący zarządzania i optymalizacji kosztów transportu. Do niewątpliwych sukcesów spółki należy zwiększenie obrotów o ponad 100% w perspektywie ostatnich 3 lat wraz z poprawą rentowności. Firma zatrudnia obecnie 150 osób.

LUG S.A. zgłoszona przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

LUG S.A. ma siedzibę w Zielonej Górze (województwo lubuskie). Jej początki sięgają 1989 roku. Jest to spółka matka międzynarodowej Grupy Kapitałowej LUG S.A., która zarządza, nadzoruje i wytycza kierunki rozwoju 8 spółek zależnych. LUG jest jednym z wiodących producentów innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych w Europie. Przez 30 lat działalności firma przebyła rewolucyjną drogę od małego rodzinnego biznesu do międzynarodowej grupy kapitałowej działającej na 70 rynkach na całym świecie.

Ochnik S.A. zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Przedsiębiorstwo rodzinne założone w 1989 roku, z siedzibą w Garwolinie (województwo mazowieckie). Historia marki rozpoczęła się od zaprojektowania i uszycia pierwszego egzemplarza skórzanej kurtki. Rosnące zainteresowanie produktami w latach 2003-2007 skutkowało decyzją o ekspozycji oferty firmy na forum krajowych centrów handlowych. Pierwszy salon firmowy OCHNIK otwarty został w Galerii Łódzkiej, co dało impuls do stworzenia własnej sieci sprzedaży. Obecnie firma ma w Polsce 97 salonów własnych i 3 salony franczyzowe oraz sklep internetowy.

Startup_PL:

nanoEmi Sp. z o. o. zgłoszona przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Ta pochodząca z Lublina firma powstała w 2015 roku. Prowadzi ona działalność w dwóch obszarach. Pierwszy z nich to uruchomiona w 2019 roku komercyjna produkcja płatków grafenowych, której sprzedaż rozpoczęto na przełomie czerwca i lipca 2019 roku w ramach sklepu internetowego. Drugim zaś obszarem działalności firmy jest rozwój kompozytów posiadających funkcję ekranowania promieniowania elektromagnetycznego. Planowane są także eksperymenty typu proof of concept dla sektorów lotniczego oraz kosmicznego. W lipcu 2019 r. nanoEMI została nominowana do prestiżowej nagrody w ramach konkursu Central European Startup Awards.

Scanway Sp. z o. o. zgłoszona przez Polską Agencję Kosmiczną.

Spółka została założona we Wrocławiu w 2016 roku. Zajmuje się wdrażaniem małego satelity do obserwacji Ziemi w ramach projektu realizowanego ze środków własnych oraz NCBiR. Satelita ma stanowić urządzenie zdolne do realizacji obserwacji Ziemi z orbity dla szerokiej gamy odbiorców, od rolnictwa przez górnictwo, administrację publiczną aż po obronność. W laboratorium firmy opracowano także skaner laserowy do pomiarów 3D, użyty w realnej misji rakietowej, która osiągnęła granicę przestrzeni kosmicznej.

Warsaw Genomics Sp. z o. o. sp. k. zgłoszona przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Została założona w 2015 roku. Jej siedziba znajduje się w Warszawie. Świadczy usługi diagnostyki genetycznej oparte o nowoczesne metody diagnostyczne. Wykorzystując autorskie narzędzia, poszukuje w genach człowieka mutacji odpowiedzialnych za powstawanie chorób. Spółka zatrudnia prawie 30 osób, w tym 5 diagnostów laboratoryjnych. Obecnie Warsaw Genomics wykonuje ponad 500 badań genomowych, co czyni ją największym w Polsce podmiotem oferującym wielkoskalowe badania genetyczne.

BADANIA I ROZWÓJ

Innovation AG Sp. z o. o. zgłoszona przez Instytut Jagielloński.

Innovation AG to spółka z siedzibą w Trójcy (województwo dolnośląskie) działająca w sektorze nowoczesnych technologii. Opracowana przez spółkę w 2017 roku innowacja to „eko-konwersja”, która pozwala przekształcić dowolny pojazd z silnikiem spalinowym w innowacyjny pojazd z napędem elektrycznym. Sercem „eko-konwersji” jest system diagnostyczny i telemetryczny – EVACT, który odczytuje dane ze wszystkich istotnych komponentów, wykonuje diagnostykę i informuje użytkownika za pomocą interfejsu na desce rozdzielczej, co pozwala na odpowiednie reagowanie na zmiany.

InPhoTech Sp. z o.o. zgłoszona przez Polskę Agencję Kosmiczną.

Spółka założona przez Tomasza Nasiłowskiego w 2010 roku. Jej siedziba znajduje się w Warszawie. Innowacyjne rozwiązanie opracowane przez spółkę to światłowód IPT-CORE. Charakteryzuje go transmisja jednomodowa oraz siedem rdzeni mikrostrukturalnych, z których każdy służy jako osobny kanał komunikacyjny, co oznacza 7-krotne zwiększenie przepustowości sieci, przy stosowaniu światłowodu o takim samym wymiarze co tradycyjne włókna jednordzeniowe SMF.

Medical Inventi S.A. zgłoszona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Spółka została założona w 2011 roku jako spółka spin-off w wyniku połączenia środowiska nauki (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, naukowcy – autorzy patentu) z biznesem (inwestorzy prywatni). Siedziba spółki znajduje się w Lublinie. Od momentu powstania, działalność MI skupiona jest na przeprowadzeniu skutecznego procesu komercjalizacji innowacyjnego kompozytu kościozastępczego, któremu nadano nazwę FlexiOss®. Stanowi on oryginalne rozwiązanie w zakresie nowoczesnych preparatów implantacyjnych III generacji pod kątem składu i właściwości, a w szczególności wspomagania procesu regeneracji kości.