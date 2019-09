W ostatnich stuleciach historia nie była dla nas łaskawa. Los był przewrotny i nam nie sprzyjał. Kiedy tylko zaczynało dziać się w Polsce lepiej, w Europie lub na świecie dobre tendencje wygasały bądź zanikały pod naporem wojen, przewrotów i kryzysów. Ostatecznie obracały one w popiół również nasze nadzieje i starania. W najlepszym razie konserwując, a w najgorszym wyraźnie pogłębiając przepaść między najbogatszymi państwami i społeczeństwami a nami. Po wielekroć musieliśmy zaczynać od początku.

Od 30 lat na powrót, z mozołem, budujemy nasz kapitalizm. Od 25 lat Dziennik Gazeta Prawna – owoc polskiej przedsiębiorczości – tej budowie z zaangażowaniem asystuje i ją wspiera.

Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości i bez przedsiębiorców. Gospodarka rośnie tylko wtedy, gdy rosną i oni. Dlatego co roku przez miesiąc w szczególny sposób i z wyjątkową intensywnością debatę poświęcamy naszej gospodarce – tematom i sprawom, które dobrze jej służą. Tak jest i tym razem. Wszystkich: biznesmenów, menedżerów, decydentów, ekspertów, do tej debaty zapraszamy. Tradycyjnie na zamknięcie naszej akcji, 9 października, w całości oddamy im nasze łamy w specjalnym wydaniu DGP.

Nie brak powodów do optymizmu: mamy niskie bezrobocie, przyzwoity wzrost gospodarczy, stabilne finanse publiczne. I to w świecie pełnym niepewności, wyzwań i lęków. Chcemy jednak, żeby boom trwał – nawet wbrew wspomnianej na wstępie dziejowej „interferencji destruktywnej” albo naszym własnym błędom. By społeczno-gospodarcza machina wytwarzająca dobrobyt była jak najlepiej naoliwiona. Chcemy też jednak czegoś więcej, czegoś na miarę polskich ambicji: nie tylko rozwijać się szybko i żyć coraz lepiej, lecz także dogonić i wyprzedzić innych. To możliwe. Los sprzyja odważnym, kreatywnym, roztropnym, pracowitym i pełnym zapału. Sprzyja przedsiębiorczym.