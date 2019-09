Firma polska czy tamtejsza?

Co należy wiedzieć, zanim zdecydujemy się na rozpoczęcie działalności gospodarczej za Odrą? Po pierwsze, nie jest konieczne zakładanie w tym celu firmy w Niemczech, można bowiem zarejestrować tam swoją polską działalność gospodarczą. Podstawową sprawą jest uzyskanie od niemieckiego fiskusa numeru identyfikacji podatkowej – Steuernummer. W tym celu należy przekazać urzędowi skarbowemu dane takie jak informacja o liczbie pracowników podejmujących pracę w Niemczech oraz przewidywany czas wykonania usług, opis profilu przedsiębiorstwa i informacje o jego siedzibie, magazynach i warsztatach oraz dane personalne i adres stałego pobytu osoby reprezentującej firmę. Konieczne jest też przekazanie takich dokumentów jak wpis do CEIDG lub wyciąg z KRS, numer regon i NIP, przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.

Przedsiębiorstwa zagraniczne działające w Niemczech już od pierwszego dnia działalności mogą być potraktowane przez tamtejszego fiskusa jak każda miejscowa firma. Wiąże się z tym konieczność prowadzenia księgowości według zasad niemieckiego prawa handlowego i podatkowego, a także obowiązek płacenia podatków w miejscu działalności. Wyjątkiem są tu firmy budowlane i montażowe, które zaczynają być traktowane jako firmy niemieckie w 183. dniu (czyli pół roku) od rozpoczęcia działalności w tym kraju.

Działanie w Niemczech jako firma zagraniczna jest więc możliwe, czasem stwarza jednak problemy. Banki, kontrahenci czy organizacje pracowników mogą bowiem uznać za bardziej wiarygodne posiadanie partnera, który jest podmiotem prawa niemieckiego. Dlatego też wielu polskich przedsiębiorców decyduje się na założenie firmy za Odrą.

Gewerbe, czyli jednoosobowa firma

Niemieckie prawo umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej pod szyldem siedmiu różnych rodzajów spółek. Ponieważ ich rejestracja jest czasochłonna i w większości przypadków wiąże się z koniecznością wpłacenia wysokiego kapitału zakładowego oraz posiadania lokalu, a nawet numeru telefonu stacjonarnego, dobrym sposobem na początek jest zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej, tzw. Gewerbe.

Potrzebny jest do tego odpowiedni formularz z załącznikami w postaci kserokopii paszportu oraz dowodu zameldowania. Chociaż obywatele Polski nie potrzebują pozwolenia na pracę w Niemczech, są jednak zobowiązani do zameldowania się we właściwym urzędzie meldunkowym i uzyskania zaświadczenia o nazwie Meldebescheinigung. W przypadku niektórych rodzajów działalności konieczny jest także dowód o dopuszczeniu do działalności rzemieślniczej lub zezwolenie, np. koncesja na sprzedaż alkoholu.

Rejestracji działalności dokonuje się poprzez jej zgłoszenie w miejscowym urzędzie do spraw działalności gospodarczej – Gewerbeamt oraz urzędzie skarbowym – Finanzamt, który przydziela numer NIP. Kolejnym krokiem, w zależności do rodzaju działalności, może być także uzyskanie wpisu do Rejestru Rzemiosła lub uzyskanie Karty Rzemieślniczej.

Ponieważ liczba koniecznych dokumentów i formalności jest duża, warto rozważyć skorzystanie z usług kancelarii prawnej, specjalizującej w tego rodzaju zadaniach, szczególnie, jeśli nie zna się dobrze języka. Niektóre udostępniają też na potrzeby działalności adres w tzw. wirtualnym biurze i biorą na siebie wszystkie sprawy związane z zameldowaniem. Warto wiedzieć, że wiele takich kancelarii działa na terenie Polski. Ich zaletą jest to, że sprawą rejestracji zajmuje się wówczas profesjonalny doradca, a nie np. osoba oddelegowana to tych zadań wyłącznie z powodu znajomości języka polskiego.

Obowiązki przedsiębiorcy

Najczęściej spotykane w Niemczech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – GmbH – może założyć już jedna osoba. Standardowy tryb wymaga sporządzenia potwierdzonej notarialnie umowy spółki, założenia rachunku bankowego, poświadczenia przez notariusza wniesienia kapitału zakładowego oraz wpisu do rejestru handlowego w sądzie. Trwa to ok. 4 tygodni. Kapitał zakładowy w wysokości minimum 25 tys. euro musi zostać „zablokowany” na potrzeby utworzenia spółki, z czego przynajmniej połowa musi być wykazana od razu na wyciągu z konta.

System podatkowy, któremu podlegają spółki w Niemczech obejmuje m.in. podatek od działalności gospodarczej – Gewerbesteuer – ustalany osobno przez każdą gminę. Jego stawka to 14-17 proc., a podstawą do ustalenia należności są przede wszystkim wynagrodzenia pracowników. Kolejne podatki to dochodowy od osób prawnych w wysokości 15 proc. zysku netto, solidarnościowy (0,825 proc.) oraz VAT i podatek od wynagrodzeń (odliczany od wynagrodzenia brutto pracownika).

Jakie korzyści?

Tym, co przekonuje wielu Polaków do rozpoczęcia działalności w Niemczech – czy to w formie Gewerbe, czy spółki – jest brak obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego. Konieczne jest ubezpieczenie zdrowotne, ale przedsiębiorcy podlegają zasadniczo pod prywatny system, co umożliwia wybór z szerokiej oferty. Istnieje kilka podstawowych taryf, w których miesięczna składka wynosi od 80 do 150 euro, w zależności od długości pobytu i wieku.

Firmy zarejestrowane przez Polaków w Niemczech mogą też korzystać z szerokiego zestawu programów wpierania małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanych zarówno ze środków rządu federalnego, programów europejskich jak i powołanych do tego rodzaju zadań niemieckich instytucji finansowych.