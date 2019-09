Wśród barier przy staraniu się o fundusze unijne przedsiębiorcy często wymieniają trudności z prawidłowym wyborem źródła wsparcia (czyli funduszowego programu) oraz z wypełnieniem wniosku. Podpowiadamy, jak nie wpaść w panikę i jak skutecznie poszukać dostępnego dla każdego, darmowego, fachowego wsparcia.

PIFE. Eksperci do twojej dyspozycji

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) znajdują się w całej Polsce.

W każdym punkcie znajdziesz specjalistów, którzy będą doskonale wiedzieli, jakie projekty współfinansowane z funduszy są realizowane w twoim województwie. Na pomoc PIFE możesz liczyć na każdym etapie: kiedy szukasz informacji o funduszach, kiedy masz pomysł na projekt, ale nie wiesz jaki konkurs wybrać, kiedy już przygotowujesz wniosek, a nawet – kiedy realizujesz już projekt lub chcesz go rozliczyć.

Dlatego zamiast błądzić po omacku, znajdź najbliższy punkt informacyjny i skorzystaj z wiedzy zatrudnionych w nim ekspertów. Wejdź na stronę: www.pife.gov.pl. Znajdziesz tam listę wszystkich punktów wraz z ich danymi teleadresowymi.

Jeżeli natomiast w twojej okolicy nie ma punktu, albo uważasz, że jest on zbyt daleko, sprawdź, czy nie zaplanowano tam wizyty Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). Jak sama nazwa wskazuje, to punkt informacyjny, który przyjeżdża do wybranej miejscowości – najczęściej w porozumieniu z lokalnym samorządem. Jeśli chcesz wiedzieć, czy i kiedy punkt pojawi się u ciebie, wejdź na stronę funduszeeuropejskie.gov.pl i wpisz w okienku wyszukiwania: MPI.

PIFE. Zawsze indywidualne podejście

Zadaniem PIFE jest dostarczenie odpowiedzi na twoje pytania, dlatego konsultant przeprowadzi z tobą rozmowę na temat twojego pomysłu, twoich potrzeb i oczekiwań. Zakres takiego wywiadu i jego szczegółowość będzie oczywiście uzależniona od tematu, z jakim zgłosisz się do PIFE. Możesz wybrać sposób kontaktu: telefonicznie, mailowo albo przyjść na spotkanie. W niektórych przypadkach możesz nawet zorganizować konsultację w siedzibie swojej firmy. Konsultanci nie tylko na bieżąco będą ci pomagali, ale również (jeśli wyrazisz na to zgodę) będą o tobie pamiętali w przyszłości i dadzą ci znać, np. o terminie rozpoczęcia konkursu, w który wpisywałby się twój pomysł biznesowy. Co istotne, pracownicy punktu nie przygotują za ciebie wniosku, ale pomogą ci przejść przez proces jego przygotowania. Wytłumaczą, co w praktyce oznaczają zapisy instrukcji przygotowania wniosku, zapisy regulaminu konkursu i o co chodzi w generalnych zasadach obowiązujących przy przygotowaniu projektów dofinansowanych z funduszy. Wyjaśnią, czym są kryteria formalne, a czym kryteria merytoryczne danego konkursu. Omówią zasady opracowania budżetu projektu, tzw. „zasady kwalifikowalności wydatków”.

Przy takiej merytorycznej pomocy sam przygotujesz lepszy wniosek, niż zrobiłby to konsultant. Dlaczego? Bo to ty jesteś autorem pomysłu, wiesz na jego temat najwięcej i najlepiej uzasadnisz go tak, by otrzymać dofinansowanie.

Warto pamiętać, że z PIFE jest trochę tak, jak z… Excelem – im lepiej przygotowane i przemyślane dane podamy, tym bardziej szczegółową i trafioną informację zwrotną

Warto pamiętać, że z PIFE jest trochę tak, jak z… Excelem – im lepiej przygotowane i przemyślane dane podamy, tym bardziej szczegółową i trafioną informację zwrotną otrzymamy. Więc zanim chwycisz za słuchawkę lub napiszesz do PIFE e-mail „co mogę otrzymać z Funduszy Europejskich?" – zastanów się chwilę, jaki masz pomysł na swój biznes i jakie są twoje faktyczne potrzeby. Zajrzyj też koniecznie na stronę funduszeeuropejskie.gov.pl do zakładki Często Zadawane Pytania albo obejrzyj webinarium „Po nitce do kłębka" na www.facebook.com/FunduszeEU.

STEP. Platforma wsparcia

STEP (Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł) to kolejny instrument wsparcia dla zabieganych przedsiębiorców. Można z niego skorzystać w zasadzie o każdej porze, wysyłając wypełniony formularz internetowy ze strony www.poir.gov.pl/step, z opisem pomysłu na projekt biznesowy. Możesz skorzystać z tej opcji łatwo, szybko i bezpłatnie. Tak właśnie, jak zrobiła to firma QuickerSim, która wysłała formularz i uzyskała możliwość analizy swojego pomysłu we współpracy z doświadczonym ekspertem branżowym. W efekcie przygotowała dobry wniosek i uzyskała pieniądze na usprawnienie dwóch technologii.

– Uniknęliśmy przede wszystkim błędów podczas pisania wniosku, więc na etapie oceny zostaliśmy poproszeni zaledwie o jedno wyjaśnienie. Dodatkowo, przyznany firmie opiekun pokierował nas na całkiem ciekawą ścieżkę rozwoju, której nie braliśmy wcześniej pod uwagę – mówi Anna Suchanecka z QuickerSim. Usprawnienie technologii, które będzie możliwe dzięki unijnym funduszom, podniesie jakość i obniży koszty. A co najważniejsze sprawi, że firma będzie mogła zaproponować swoje rozwiązania klientom z nowych branż. Rozpoczętą w maju realizację projektu firma planuje zakończyć w październiku 2020 roku.

STEP. Krok w stronę rozwoju

Co dzieje się z formularzem po jego wysłaniu? W ciągu kilku dni dostaniesz informację z Głównego Punktu Inforamcyjnego w twoim regionie, o tym, czy twój pomysł może liczyć na finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), czy też powinieneś szukać w innych programach. Następnie przydzielany jest ci ekspert branżowy, który zaproponuje konkretne konkursy, czyli opcje finansowania z Programu Inteligentny Rozwój. Przede wszystkim jednak omówi z tobą to, w jaki sposób twój pomysł wpisuje się w kryteria zaproponowanego konkursu. W razie potrzeby możesz liczyć też na pomoc eksperta w analizie finansowej. Na koniec otrzymasz przygotowany opis mocnych i słabych stron twojego projektu. Eksperci opracują go, biorąc pod uwagę kryteria, jakie musisz spełnić, żeby dostać wsparcie finansowe. Tak przygotowany będziesz miał znacznie większe szanse na napisanie dobrego wniosku i uzyskanie unijnego wsparcia. Co ważne: to narzędzie dla tych, którzy mają już pomysł biznesowy i szukają dodatkowych pieniędzy na współfinansowanie przede wszystkim wejścia na rynek z nowym lub ulepszonym produktem, wejścia na nowy rynek zagraniczny, unowocześnienia procesów w firmie i rozważają przy tym rozpoczęcie działalności badawczo-rozwojowej. Jeśli więc nie korzystałeś jeszcze z Funduszy Europejskich albo próbowałeś i nie udało ci się – koniecznie zrób ten pierwszy, decydujący STEP. Możesz zacząć od webinarium, które znajdziesz na naszym facebooku: www.facebook.com/FunduszeEU.