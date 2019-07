Z opublikowanych w środę letnich prognoz gospodarczych wynika, że na pierwszym miejscu ma być Malta ze wzrostem 5,3 proc. Średnia dla całej UE ma wynieść 1,4 proc. w tym i 1,6 proc. w przyszłym roku. KE utrzymała też prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski na 2020 r. Jak przewiduje, w przyszłym roku polska gospodarka wzrośnie o 3,6 proc.

Tymczasem jeszcze w lutym Komisja prognozowała, że wzrost w Polsce w tym roku zwolni do 3,5 proc., a w 2020 roku do 3,2 proc. Jesienią zeszłego roku szacowano, że będzie to odpowiednio 3,7 proc. i 3,3 proc. W 2018 r. wzrost, według KE, wyniósł 5,1 proc.

Komisja podała też, że wzrost PKB w pierwszym kwartale 2019 roku w Polsce był silny, na poziomie 1,5 proc. kwartał do kwartału, napędzany głównie przez inwestycje oraz konsumpcję. "Oczekuje się, że konsumpcja prywatna wzrośnie w drugiej połowie 2019 r. i na początku 2020 r., ponieważ nowe transfery fiskalne i obniżki podatków zwiększają dochód gospodarstw domowych. Wraz z silnym wzrostem płac i korzystnymi trendami na rynku pracy, oczekuje się, że przyczyni się to do wzrostu zaufania konsumentów" - informują unijni urzędnicy.

"Wzrost inwestycji jest nadal wspierany przez fundusze UE i ma pozostać silny w 2019 r., zanim spowolni w 2020 r. Dynamika zarówno eksportu, jak i importu będzie stopniowo zmniejszać się w latach 2019 i 2020" - dodała KE.

Komisja prognozuje, że inflacja w Polsce wzrośnie z 1,2 proc. w 2018 r. do 2,1 proc. w 2019 r., a następnie do 2,7 proc. w 2020 r. Szybki wzrost płac będzie miał szczególnie silny wpływ na ceny usług.

"Inflacja wzrosła w drugim kwartale 2019 r., przy czym szybszy wzrost płac był widoczny w wielu sektorach, w szczególności w usługach i produktach spożywczych. Z prognoz wynika, że inflacja wzrośnie z 1,2 proc. w 2018 r. do 2,1 proc. w 2019 r., a następnie do 2,7 proc. w 2020 r. Przewiduje się, że szybki wzrost płac będzie miał szczególnie silny wpływ na ceny usług w całym okresie prognozy. Oczekuje się, że inflacja cen energii pozostanie niska w 2019 r. i wzrośnie na początku 2020 r., po zniesieniu kontroli administracyjnych w zakresie cen energii elektrycznej" - czytamy w prognozach.