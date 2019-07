makro

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski (mld zł)

źródło: DGP

Wyższa inflacja. W maju ceny towarów i usług konsumpcyjnych podniosły się średnio o 0,3 proc., co przekłada się na roczną inflację na poziomie 2,6 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Wzrost cen w skali roku jest najwyższy od końca 2012 r. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych były w maju o 5,7 proc. wyższe niż rok wcześniej. Paliwa podrożały w tym czasie o 3,1 proc., a nośniki energii potaniały o 1 proc.

Mniej długu za granicą. 1,33 bln zł wynosiło w końcu marca zadłużenie zagraniczne Polski. Było o niecałe 20 mld zł mniejsze niż rok wcześniej. Dług sektora rządowego spadł na koniec marca do 475,2 mld zł. To najmniej od pięciu lat. Zadłużenie zagraniczne to główny powód dużej ujemnej pozycji inwestycyjnej Polski (salda inwestycji i pożyczek od polskich podmiotów za granicą i zagranicznych w Polsce). W marcu tego roku wynosiła ona prawie 1,2 bln zł, czyli 55 proc. PKB. To o 20 pkt proc. więcej niż 10 lat temu (pod koniec 2015 r. było to 52 proc.).

rynki

Stopy procentowe w USA

źródło: DGP

Drogie złoto. Ceny kruszca znalazły się w ub. tygodniu na najwyższym poziomie od sześciu lat. Uncja kosztowała ponad 1,4 tys. dol. Wzrost to po części efekt słabszego dolara, ale też innych czynników świadczących o wzroście ryzyka w światowej gospodarce: m.in. napięcia w stosunkach handlowych czy perspektywa obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

Tanie kredyty. Oczekiwanie na łagodzenie polityki pieniężnej w USA sprzyja obniżkom cen kredytów hipotecznych na tamtejszym rynku. Przeciętne oprocentowanie 30-letniej hipoteki spadło do nieco ponad 3,7 proc. To najmniej od 2,5 roku.

Nie dla opcji binarnych.Sprzedaży takich produktów klientom indywidualnym zakazała Komisja Nadzoru Finansowego. „KNF uznała je za instrumenty spekulacyjne, zbliżone w swej konstrukcji do zakładów oraz gier hazardowych. Oznacza to, że inwestowanie w nie jest obarczone bardzo dużym ryzykiem poniesienia przez klientów detalicznych straty” – podał nadzór.

spółki

Ford, struktura przychodów

źródło: DGP

Czyszczenie Idei. Czterech członków zarządu Idea Banku, w tym były prezes Tobiasz Bury, nie dostało absolutorium za 2018 r. Będący w trudnej sytuacji bank jest kontrolowany przez wrocławskiego biznesmena Leszka Czarneckiego. Po rezygnacji Burego jesienią ub.r. kierowanie bankiem przejął Jerzy Pruski, były szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W ubiegłym tygodniu zarząd Idei porozumiał się z pracownikami w sprawie zwolnień grupowych. Odejdzie do 750 osób (połowa załogi). Będzie to kosztowało bank nieco ponad 9 mln zł. Roczne oszczędności mają wynieść 50 mln zł.

Ford zwalnia. Amerykański producent samochodów chce do końca przyszłego roku ograniczyć zatrudnienie w Europie o 12 tys. osób z ponad 50 tys. obecnie. Planowane jest zamknięcie pięciu europejskich fabryk koncernu. Jedna ma być sprzedana. Inna amerykańska grupa motoryzacyjna – General Motors – dwa lata temu całkowicie wycofała się z europejskiego rynku.