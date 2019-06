"W 2018 roku w Europie odnotowano 6 tys. 356 nowych inwestycji bezpośrednich (BIZ), choć w ujęciu rocznym, jest to spadek o 4 proc. rok do roku, to i tak drugi najwyższy wynik od 2000 roku. Liderami są Wielka Brytania (1054 BIZ), Francja (1027 BIZ), która po raz pierwszy od 2010 roku wyprzedziła Niemcy (973 BIZ), spychając je na ostatnią pozycję na podium" - czytamy w raporcie.

Według EY w Europie Środkowo-Wschodniej w 2018 roku odnotowano 1598 bezpośrednich inwestycji zagranicznych (rok wcześniej było ich 1621).

"Węgry odnotowały 101 BIZ i znalazły się na 15. miejscu zestawienia, a Czechy z 65 bezpośrednimi inwestycjami uplasowały się na 20. pozycji - podaje raport.

Jak wskazał partner EY i lider Działu Ulg i Dotacji Paweł Tynel, "w regionie Polska jest liderem, na kontynencie przed nami uplasowały się trzy największe europejskie gospodarki, a także Hiszpania i Belgia". "Patrząc na to, które sektory przyciągnęły najwięcej inwestycji widać, że za niemal połowę wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce odpowiadają produkcja części motoryzacyjnych, transport, logistyka, produkcja czy przemysł chemiczny. W sektorze usług dla biznesu powstało z kolei 13 proc. wszystkich BIZ w Polsce w 2018 roku" - dodał.

Według partnera zarządzającego EY Polska Jacka Kędziora, Europa Zachodnia kolejny już raz uznawana jest za najlepszą lokalizację do realizacji nowych inwestycji na świecie. "Co ważne, Europa Środkowa i Wschodnia plasuje się na drugim miejscu tuż przed Ameryką Północną i Chinami" - wskazał. "Warto jednak zwrócić uwagę, że zagraniczni inwestorzy mniej chętnie niż przed rokiem decydowali się na inwestycje w Europie z obawy o stabilność gospodarczą i polityczną. Wciąż nierozwiązana pozostaje kwestia Brexitu i dalszych relacji handlowych Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, nie bez znaczenia są też relacje Stanów Zjednoczonych z Chinami" - dodał.

Badanie EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2019” (How can Europe raise its game? EY’s Attractiveness Survey Europe) składa się z dwóch części: danych gromadzonych w ramach EY European Investment Monitor (EIM) przy współpracy z OCO o inwestycjach zagranicznych w Europie w roku 2018 oraz badania postrzegania przez inwestorów zagranicznych poszczególnych krajów oraz miast. Badanie telefoniczne zostało przeprowadzone przez Instytut CSA w styczniu i lutym 2019 r. Na pytania EY dotyczące postrzegania atrakcyjności Europy odpowiedziało 506 respondentów – decydentów biznesowych odpowiedzialnych za inwestycje.

Firma EY specjalizuje się w doradztwie podatkowym, biznesowym i transakcyjnym oraz usługach audytorskich. Zatrudnia ponad 260 tys. pracowników w ponad 150 krajach. W Polsce ma ponad 3 tys. 200 specjalistów pracujących w 7 biurach.