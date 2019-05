artykuł sponsorowany

Wrzesień będzie niezwykle istotny dla podmiotów zajmujących się odpadami, ponieważ mają one dosłownie ostatnie miesiące na dostosowanie się do nowych wymogów prowadzenia działalności. Do 5 września mają czas na złożenie wniosków o zmianę posiadanych decyzji odpadowych. Chodzi o pozwolenia zintegrowane, zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W praktyce oznacza to, że jeśli w terminie podmiot nie złoży kompletnego wniosku o zmianę posiadanej decyzji, straci możliwość prowadzenia działalności.