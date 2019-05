"Niedługo będzie zmiana jednego z rozporządzeń o warunkach technicznych (do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – PAP)" – powiedział Dysarz podczas konferencji CyberGov. Jak wyjaśnił, zmiana rozporządzenia wynika z potrzeby dopracowania zagadnienia podmiotów, które chciały świadczyć usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Chodzi o rozporządzenie określone w art. 14 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeńswa, dotyczące warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa.

"Kiedy pisaliśmy to rozporządzenie w zeszłym roku, skupiliśmy się na przedsiębiorcach, operatorach usług kluczowych i ich głos był słyszany" – dodał. Wskazał, że w związku z tym resort starał się, by przepisy były możliwe elastyczne. Jak wyjaśnił, już po wydaniu rozporządzenia do resortu zaczęły spływać uwagi ze strony podmiotów, które chciałyby świadczyć usługi cyberbezpieczeństwa, wskazujące na potrzebę zmiany.

"Rozporządzenie jest obecnie na etapie gabinetowym. To jest rozporządzenie Ministra Cyfryzacji, więc mamy tutaj nieco skróconą ścieżkę. Proszę się spodziewać, że w ciągu tego tygodnia projekt rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji międzyresortowych" – poinformował Dysarz.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa obowiązuje od sierpnia 2018 r. Zgodnie z przepisami centrum zarządzania bezpieczeństwem (CSIRT) dla incydentów komputerowych związanych z infrastrukturą wojskową jest MON, ABW jest centrum dla incydentów związanych z infrastrukturą krytyczną, a NASK dla pozostałych incydentów.(PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś