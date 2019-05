„Naszą misją jest, by te 160 mld zł, które wydajemy co roku na zamówienia publiczne, stały się silnikiem napędowym dla rozwoju małych firm z wielkimi pomysłami” – tak premier Mateusz Morawiecki podsumował dla DGP projekt GovTech Polska, który ma modyfikować system zamówień publicznych w Polsce. Jak ma to wyglądać w praktyce i czy taki pomysł może wypalić?źródło: ShutterStock