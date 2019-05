Projekt CPK to nie tylko lotnisko, to również ambitny projekt kolejowy, po to by połączyć miasta dla szybszej komunikacji z centrum Polski. To tez projekt który może mieć skutki dla przewozów towarowych które sa fundamentem polskiej gospodarki. W jakiś sposób projekt CPK może wpłynąć na rozwój transportu i przewozy cargo? Na te pytania odpowiada Piotr Malepszak, prezes zarządu CPK Sp z o.o. w rozmowie z Markiem Tejchmanem.