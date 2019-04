"Złożyliśmy dziś ofertę finansowania #RUCH, z zamiarem przejęcia 100 proc. akcji spółki. Badanie due dilligence wskazało synergie pomiędzy modelem biznesowym Ruchu, bazującym na kolportażu prasy, a segmentem detalicznym @PKN_ORLEN. Finalizacja oferty zależy od decyzji wierzycieli" - napisał na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Niedawno prezes informował, że PKN Orlen mógłby kupić Ruch, jeśli wyniki prowadzonych analiz będą pozytywne.

"Jeśli ze wszystkich analiz wyjdzie, że opłaca nam się kupić Ruch, to go kupimy. Podchodzimy do tego biznesowo. Ruch działający w branży FMCG mógłby uzupełnić nasze aktywa choćby w obszarze detalu. Czasami łatwiej jest kupić pewne elementy biznesu niż samemu budować je od zera" - mówił.

Sieć własna Ruchu składa się z 1800 punktów zapewniających roczny obrót w wysokości około 870 mln zł. Kolportaż Ruchu dociera do ok. 20 tys. punktów i generuje roczny obrót o wartości ok. 500 mln zł. Ruch ma 13 centrów logistycznych i jeden magazyn centralny.

PKN Orlen to największy podmiot branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i zarazem jeden z największych w tym segmencie w Europie. Według opublikowanego ostatnio "Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Orlen i PKN Orlen za rok 2018", w grupie kapitałowej koncernu stan zatrudnienia wynosi ponad 21,2 tys., a w samym koncernie ponad 5,2 tys. osób.