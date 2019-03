Jak wskazał Ryciak, 31 marca mija termin, w którym podmioty zarejestrowane w KRS muszą złożyć roczne sprawozdania finansowe, a w tym roku można to zrobić tylko drogą elektroniczną. "Bardzo dużo osób wchodzi do serwisu ePUAP, zapewne z chęcią złożenia sprawozdania drogą elektroniczną. To powoduje, że serwis jest obciążony i w pewnych momentach rzeczywiście może być problem z wejściem" - powiedział.

Przyznał, że od czwartku zwiększono możliwości techniczne ePUAP, ale "nadal odwiedzin, połączeń z bazą danych jest tak dużo, że chwilowo mogą wystąpić problemy z dostaniem się do tego systemu".

Zaapelował, by sprawozdania finansowe i podpisy elektroniczne składać za pośrednictwem innego serwisu - obywatel.gov.pl, specjalnie do tego celu przeznaczonego. Podkreślił, że serwis ten działa "stabilnie i bez najmniejszych problemów".

"Na stronie głównej obywatel.gov.pl jest umieszczony duży baner z informacją, że tutaj można podpisać dokument. Jest tam też szczegółowa instrukcja" - wyjaśnił. Osobom, które zamierzają podpisać pismo drogą elektroniczną zalecił, by zapoznały się najpierw z instrukcją, "a dopiero potem przystępowały do procedury".

Przypomniał, że za pośrednictwem serwisu obywatel.gov.pl można też m.in. złożyć wniosek o dowód osobisty czy sprawdzić punkty karne.

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) to ogólnopolska platforma teleinformatyczna, która umożliwia komunikację obywateli i przedsiębiorców z podmiotami publicznymi. Pozwala też komunikować się podmiotom administracji publicznej pomiędzy sobą.