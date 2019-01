Tzw. klauzule niedozwolone w umowach to zapisy, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszają interesy konsumenta oraz nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem. Do rejestru wpisywane są klauzule tylko w tych sprawach, w których wniesiono pozwy do SOKiK przed 17 kwietnia 2016 r. Na analogicznych zasadach będą tam trafiały do 2026 r.

Według Urzędu strona ma teraz nowe funkcjonalności, a konsumenci i przedsiębiorcy mogą znacznie łatwiej znaleźć interesującą ich klauzulę, bo mają do dyspozycji więcej kryteriów wyszukiwania (np. datę wpisu do rejestru czy nazwę sądu). Wyniki można eksportować do formatu pdf lub csv. Do niektórych pozycji dodano uzasadnienia wyroków. Do wybranych klauzul przypisano także zagadnienia, które odpowiadają liście przykładowych postanowień niedozwolonych z Kodeksu cywilnego (np.: klauzule wyłączające odpowiedzialność, klauzule uniemożliwiające zapoznanie się konsumenta z umową przed jej podpisaniem, klauzule przyznające przedsiębiorcy wyłączne prawo do interpretacji umowy itp.).

Do 17 kwietnia 2016 r. o tym, czy postanowienie w umowie jest niedozwolone, decydował Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a UOKiK wpisywał klauzulę do rejestru.

Obecnie to prezes Urzędu może w decyzji uznać klauzulę za abuzywną i zakazać jej stosowania w umowach z konsumentami. Takie postanowienie przestaje być wiążące w stosunku do przedsiębiorcy, który je stosował i wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę. Decyzje prezesa UOKiK w sprawach niedozwolonych postanowień umownych znajdują się tutaj>>