Czerwińska zaznaczała, że PPK to dobrowolny, indywidualny plan inwestowania w sposób "bezpieczny i efektywny", który jest "kluczowym elementem budowy silnej gospodarki" oraz dobrobytu. A budowa dobrobytu jest wspólną sprawą państwa, pracodawcy i pracownika - mówiła minister podczas konferencji poświęconej PPK.

Jak oceniła Czerwińska, efektywna budowa oszczędności emerytalnych wymaga podstawowego warunku - nawyku odkładania niewielkich czasami kwot na przyszłe cele. Jeżeli te cele się zdefiniuje, to wypracowanie nawyku oszczędzania jest proste - dodała. PPK "to duży krok do przodu, bo budujemy nawyk oszczędzania i pomnażania oszczędności, oraz pokazujemy przykład swoim dzieciom" - mówiła minister. Zachęcała osoby, które myślą o budowie oszczędności emerytalnych do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na temat PPK. "To się naprawdę opłaca" - przekonywała minister finansów.