"W 2025 r. chciałbym, żeby każdy uczestnik miał na koncie po kilkanaście tysięcy złotych. Każdy wynik powyżej 50% będzie dobrym wynikiem. Będziemy mieli największe grono długoterminowych inwestorów w Europie Środkowej. Żaden kraj w naszej części Europy nie będzie miał kilkanaście instytucji inwestujących długoterminowo" - powiedział Borys podczas panelu poświęconego PPK w czasie Kongresu 590 w Rzeszowie.



Wiceprezes PKO TFI Łukasz Kwiecień również uznał, że przekroczenie 50% będzie sukcesem.



"Jeśli w PPK do roku 2025 było by 60-70% uczestników to byłby to już znakomity wynik" - powiedział Kwiecień.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział dziś podczas otwarcia Kongresu 590, że podpisze ustawę o PPK. Podkreślił, że ma na to czas do poniedziałku.



System PPK docelowo obejmie 11,5 mln osób. W ramach systemu, w pierwszej kolejności zostały przewidziane zasilenia obligatoryjne w postaci obowiązkowych składek podstawowych pracodawcy oraz pracownika, które zostały określone jako procent wynagrodzenia pracownika, odpowiednio na poziomie 1,5% dla pracodawcy i 2% dla pracownika. Natomiast składki dodatkowe będą dobrowolne, również finansowane przez pracodawcę - w wysokości do 2,5% wynagrodzenia oraz pracownika - w wysokości do 2% wynagrodzenia.



Projekt zakłada składkę powitalną w wysokości 250 zł oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł na każdego oszczędzającego. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że w ciągu 10 lat państwo wpłaci na prywatne konta Polaków w PPK około 35 mld zł.