„Rada Nadzorcza Grupy Azoty 2 marca 2026 r. powołała nowy Zarząd XIII kadencji, powierzając funkcję Prezesa Zarządu Marcinowi Celejewskiemu oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu Małgorzacie Królak. Jednocześnie do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu – na okres do trzech miesięcy – delegowana została Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Aleksandra Machowicz-Jaworska” - poinformowano w komunikacie.

W skład obecnego zarządu Grupy Azoty weszli: Marcin Celejewski jako prezes, wiceprezesi; Artur Chołody, Małgorzata Królak, Mirosław Ptasiński, pełniąca obowiązki wiceprezesa Aleksandra Machowicz-Jaworska oraz Artur Babicz, członek zarządu.

Strategia i „głęboka restrukturyzacja”

Grupa przekazała, że nowe kierownictwo rozpoczyna etap „głębokiej restrukturyzacji Grupy Azoty – jednego z kluczowych graczy europejskiego rynku nawozowo-chemicznego - skoncentrowanej na odbudowie stabilności finansowej, maksymalizacji efektywności aktywów przemysłowych oraz ukierunkowaniu działalności na segmenty o najwyższym potencjale wzrostu”.

„Objęcie funkcji prezesa zarządu traktuję jako zobowiązanie do przeprowadzenia realnej restrukturyzacji – zarówno w wymiarze organizacyjnym, operacyjnym, jak i finansowym. Grupa Azoty wymaga dziś zdecydowanej zmiany modelu funkcjonowania, jednoznacznego określenia priorytetów strategicznych oraz konsekwentnej poprawy efektywności” - zaznaczył, cytowany w komunikacie, nowy prezes Grupy Azoty. Celejewski zapowiedział wzmocnienie dyscypliny kosztowej oraz kontynuację dialogu z instytucjami finansującymi, aby stabilizować strukturę zadłużenia.

Z kolei wiceprezes Małgorzata Królak podkreśliła, że priorytetem pozostaje uporządkowanie struktury Grupy, w szczególności poprzez dokończenie procesu wyjścia z projektu polimerowego, w ramach prowadzonego postępowania układowego i negocjacji z Orlenem.

Sylwetki nowych liderów

Marcin Celejewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu w Cambridge. Od 1 stycznia 2026 roku pełnił funkcję prezesa zakładów w Puławach. W swojej karierze pełnił obowiązki prezesa zarządu PLL LOT (2015-2016) oraz piastował stanowisko prezesa PKP Intercity (2014-2015). Był również dyrektorem departamentu strategii Poczty Polskiej oraz członkiem zarządu Kolei Ukraińskich.

Małgorzata Królak jest absolwentką SGH oraz Politechniki Warszawskiej. Od 2025 roku pełniła funkcję prezesa Grupy Azoty Polyolefins SA, gdzie odpowiadała za stabilizację finansową i negocjacje z bankami. Wcześniej pracowała jako dyrektor w Electromobility Poland i w Orlenie, gdzie zajmowała się kluczowymi inwestycjami petrochemicznymi.

Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.