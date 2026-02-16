Polska chemia na zakręcie, ale są jaskółki nadziei

Inicjatywa Future Talks ma na celu poruszanie ważnych zagadnień związanych z kluczowymi dla gospodarki branżami.- Do pierwszej edycji Future Talks zaprosiliśmy świat biznesu chemicznego. Mamy nadzieję, że tego typu spotkania będą tworzyć partnerstwa technologiczne i wzmocnią głos branży w dialogu z regulatorami – mówi Maciej Zieliński.

Branża chemiczna w trudnym punkcie

- Chemia to przemysł przemysłów. Stanowi 7 proc. przemysłu europejskiego, zapewnia ponad milion miejsc pracy, przy czym tylko tych bezpośrednich, bo jeśli mówimy o pośrednich – jest ich 3-5 razy więcej. A jak popatrzymy na parę ostatnich lat, widzimy, że produkcja chemiczna w Europie drastycznie się zmniejsza. W roku 2023-2024 aż o 14 proc. – podkreśliła podczas panelu Katarzyna Byczkowska, prezes zarządu BASF Polska.

Uczestnicy dyskusji przyznali, że branża chemiczna w Polsce oraz w całej Europie znalazła się w trudnym punkcie. - Odczuwamy presję ze strony producentów spoza naszego kontynentu. Mierzymy się z wysokimi cenami energii, to wpływa na naszą konkurencyjność, na dalsze inwestycje – mówił Kamil Majczak, prezes zarządu Qemetica.

W podobnym duchu wypowiadał się Paweł Bielski, wiceprezes Grupy Azoty.

- Regulacje unijne związane z ochroną klimatu negatywnie wpływają na rozwój przemysłu chemicznego. Można wręcz powiedzieć, że mają one charakter opresyjny czy też nawet represyjny – mówił.

Technologiczne jaskółki nadziei dla branży

W dyskusji pojawiła się kwestia nowatorskich rozwiązań biznesowych i technologii, które mogą umożliwić sektorowi wyjście z impasu. - Widzimy większą aktywność firm inwestujących w rozwiązania, które pozwalają produkować szybciej, taniej i bardziej bezpiecznie. Technologia staje się ważnym elementem w budowaniu odporności całej branży - podkreślił Maciej Zieliński.

Wsparciem dla sektora chemicznego i źródłem nowych rozwiązań mogą być instytuty badawcze. - Jeżeli mówimy o tym, czy świat nauki jest w stanie dostarczyć rozwiązań wdrażalnych, interesujących dla przemysłu, wciąż mamy tu dużą niezagospodarowaną przestrzeń – mówił dr Arkadiusz Majoch, dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej należącej do Sieci Badawczej Łukasiewicz. Według niego polscy chemicy z instytutów badawczych mogą szukać rozwiązań wymagających więcej czasu, idei nadających się do realizacji w strategiach kilkudziesięcioletnich.

„Future Talks – Voiced by Industry, Powered by Siemens”, to branżowe spotkania w kameralnym gronie liderów rynku, ekspertów technologicznych oraz kluczowych interesariuszy sektora, podczas których prowadzone są rozmowy o przyszłości polskiego i europejskiego przemysłu. W kolejnych miesiącach do rozmów zostaną zaproszeni reprezentanci branży motoryzacyjnej oraz spożywczej.