Family Offices: 650 tys. dolarów dla CIO

Family Offices to wyspecjalizowane struktury zarządzające majątkiem najzamożniejszych rodzin – często obejmujące nie tylko inwestycje finansowe, ale także nadzór właścicielski nad firmami, planowanie sukcesji, kwestie podatkowe i ładu rodzinnego. Wraz ze wzrostem skali majątku i jego złożoności, coraz częściej funkcjonują one jak profesjonalne organizacje inwestycyjne, konkurujące o tych samych liderów co fundusze private equity czy instytucje finansowe.

Family Office w punkcie zwrotnym

Heidrick & Struggles International, wiodący globalny doradca w zakresie przywództwa i kształtowania kultury organizacyjnej, opublikował swój pierwszy globalny raport Family Offices Compensation Survey.

Jeszcze dekadę temu wiele Family Offices opierało się na nieformalnych strukturach i osobistym zaufaniu właścicieli. Dziś ten model coraz częściej zawodzi. Z raportu Heidrick & Struggles wynika, że ponad 70% Family Offices zwiększyło wynagrodzenia top managementu w ciągu ostatnich trzech lat, próbując przyciągnąć liderów zdolnych zarządzać nie tylko kapitałem, ale też złożonym układem interesów rodzinnych, inwestycyjnych i sukcesyjnych.

Co istotne, zmienia się także profil tych liderów. 63% CIO zatrudnionych w Family Offices ma doświadczenie w private equity, asset management lub bankowości inwestycyjnej, a nie w firmach rodzinnych. To wyraźny sygnał, że rynek odchodzi od modelu „zaufanego opiekuna” na rzecz twardych kompetencji inwestycyjnych i zarządczych.

Talent ważniejszy niż strategia inwestycyjna

Najbardziej wymowny wniosek raportu dotyczy priorytetów właścicieli. 68% Family Offices wskazuje dziś pozyskanie i utrzymanie talentów jako jedno z trzech kluczowych wyzwań strategicznych – częściej niż zmienność rynków czy ryzyko regulacyjne.

To dlatego pakiety wynagrodzeń coraz częściej obejmują nie tylko pensję bazową, ale także długoterminowe premie, udział w wynikach portfela i mechanizmy retencyjne znane zfunduszy private equity. Family Offices zaczynają konkurować o tych samych liderów co największe instytucje finansowe.

Polska i CEE: profesjonalizacja przyspiesza

Choć raport ma charakter globalny, jego wnioski szczególnie mocno rezonują w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Region ten znajduje się dziś w fazie intensywnej transformacji majątkowej. Według międzynarodowych danych, w Polsce żyje już ponad 60 tys. osób zamożnych (HNWI), a znacząca część dużych firm prywatnych stoi przed procesem sukcesji w perspektywie najbliższych lat.

- W Polsce i regionie CEE wchodzimy w bardzo ważny moment dla wielu Family Offices. Pierwsze pokolenie właścicieli oddaje stery, a jednocześnie rośnie skala i złożoność majątku. Bez zewnętrznych CEO i CIO z doświadczeniem w private equity czy bankowości inwestycyjnej, ryzyko chaosu decyzyjnego i konfliktów rodzinnych realnie rośnie. Dlatego sześciocyfrowe wynagrodzenia dla top managementu przestają być ekstrawagancją — stają się ceną za stabilność i ciągłość - mówi Łukasz Kiniewicz,Partner Zarządzający na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią w Heidrick & Struggles.

Nowy front walki o liderów

Dla rynku pracy i executive search Family Offices przestają być niszowym klientem. Stają się jednym z najbardziej wymagających segmentów rynku top managementu – oferując wysokie wynagrodzenia, ale jednocześnie stawiając liderów w wyjątkowo trudnym środowisku, gdzie wyniki finansowe muszą iść w parze z umiejętnością zarządzania emocjami, relacjami idługofalowym interesem rodziny.

