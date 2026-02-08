Produkcja przemysłowa w Niemczech była w grudniu o 1,9 proc. niższa niż miesiąc wcześniej – wynika z opublikowanych w piątek danych. Wcześniej przez trzy miesiące wzrastała. W całym 2025 r. obniżyła się o 1,1 proc. Był to czwarty z rzędu spadkowy rok.

"Analiza danych z Niemiec z minionego tygodnia pokazuje, że znajdujemy się w fazie pęcznienia butelki ketchupu. Portfele zamówień szybko się zapełniają, ale produkcja wciąż pozostaje w tyle. Jednak to tylko kwestia czasu, gdy nadrobi zaległości" – napisali w komentarzu do danych ekonomiści ING.

Więcej zamówień dla przemysłu obronnego

Portfel zamówień dla sektora wytwórczego rósł w grudniu czwarty miesiąc z rzędu i osiągnął najwyższy poziom od ponad trzech lat. Wynika to zapewne przede wszystkim ze zleceń na wyposażenie i sprzęt wojskowy, składanych przez niemiecki rząd. Wśród gałęzi przemysłu, w których nowe zamówienia rosną najszybciej, znajduje się produkcja pozostałego sprzętu transportowego, obejmująca także pojazdy bojowe.

W tym sektorze ketchup z butelki już udało się wycisnąć: w grudniu produkcja wzrosła o 10,5 proc. Innym obszarem ze znaczącym wzrostem zleceń jest wytwarzanie wyrobów metalowych, obejmujące m.in. broń i amunicję.

Jednak ożywienie w samym tylko przemyśle obronnym to za mało, żeby doprowadzić do przełomu w całym sektorze wytwórczym. Z głębokimi problemami wciąż zmaga się motoryzacja, najważniejsza gałąź niemieckiego przemysłu. Przy produkcji samochodów i części do nich pracuje ok. 800 tys. osób, 10 razy więcej niż zatrudnia przemysł obronny.

Stuttgart pożycza pieniądze

Robert Bosch, największy producent części samochodowych na świecie, poinformował w ostatnich dniach, że w 2025 r. zysk operacyjny wyniósł 1,7 mld euro i był niższy niż rok wcześniej o 45 proc. Firma potwierdziła zamiar zwolnienia 20 tys. osób (5 proc. zatrudnionych). Redukcje dotyczyć będą przede wszystkim niemieckich pracowników. W styczniu liczba osób bez pracy w Niemczech przekroczyła 3 mln. Stopa bezrobocia wzrosła do 6,6 proc. To najwyższy poziom od 12 lat.

Problemy przemysłu motoryzacyjnego znajdują odbicie w finansach niemieckich samorządów. Przychody z podatku CIT Stuttgartu wyniosły w 2025 r. 750 mln euro i były niższe niż rok wcześniej o ponad 40 proc. Miasto, po raz pierwszy od 2018 r., zaczęło się zadłużać. Radni zdecydowali, że także w dwóch kolejnych latach będą uzupełniać dochody pożyczkami. Stuttgart to jedno z centrów niemieckiej motoryzacji. Siedziby mają tam Robert Bosch i Mercedes.

Ożywienie w światowym przemyśle

Szanse na poprawę koniunktury w sektorze wytwórczym Niemiec, największego partnera handlowego Polski, do którego kierujemy ok. 27 proc. eksportowanych towarów, można wiązać także z poprawiającą się koniunkturą w przemyśle w wymiarze globalnym.

Jak wynika z odczytów wskaźników PMI, powstających na podstawie ankiet wśród menedżerów prywatnych przedsiębiorstw, w styczniu produkcja przemysłowa rosła w trzech na cztery państwa badane przez firmę S&P Global. Pod koniec zeszłego roku odsetek państw sygnalizujących wzrost produkcji wynosił 50 proc.

Wieloletnie maksima osiągnęła produkcja w gospodarkach nakierowanych na eksport, takich jak Japonia czy Korea Południowa.

- Eksport większości azjatyckich państw w ostatnich miesiącach wzrósł. Perspektywy dla sektorów nakierowanych na sprzedaż zagraniczną wyglądają dobrze, przynajmniej w krótkim terminie – ocenił Shivaan Tandon, ekonomista z Capital Economics, cytowany przez agencję Reuters. Po raz pierwszy od 12 miesięcy powyżej poziomu równowagi wzrósł przemysłowy wskaźnik PMI dla USA, wyliczany przez ISM – Instytut Zarządzania Podażą.

Z perspektywy krajowego przemysłu, który ostatnio wypada słabo w globalnych porównaniach PMI, uwagę zwraca ożywienie w Czechach, jeszcze silniej niż Polska powiązanych z Niemcami. Produkcja przemysłowa była tam w grudniu 2025 r. wyższa niż rok wcześniej o 3,8 proc. Nowe zamówienia dla sektora wytwórczego zwiększyły się w ujęciu rocznym o 25 proc., napędzane przez 40-proc. wzrost zleceń zagranicznych.