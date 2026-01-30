Zdobycie po raz drugi tytułu Top Employer potwierdza dojrzałość organizacji w obszarze zarządzania ludźmi oraz praktyk HR.

Pracownicy na pierwszym miejscu

– W LUX MED doskonale wiemy, że sercem każdej organizacji są ludzie, dlatego kulturę firmy budujemy na solidnych fundamentach – Trosce, Odpowiedzialności i Odwadze, które sprzyjają rozwojowi, współpracy, dobrym relacjom i wzajemnemu zaufaniu. To jest naszą siłą i bezpośrednio przekłada się na jakość opieki nad pacjentami – podkreśla Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED.

Skala i różnorodność organizacji wymaga spójnego podejścia do doświadczeń pracowników. LUX MED rozwija inicjatywy wspierające zdrowie fizyczne i psychiczne, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa, komfort pracy i długofalową satysfakcję. Program „Impuls do zdrowia psychicznego” oraz Ubezpieczenie Szpitalne LUX MED – Pełna Opieka zapewniają szybki dostęp do wsparcia w trudnych sytuacjach. Uzupełnieniem są innowacyjne programy profilaktyczne, jak pilotaż „Moje zdrowie genetyczne”, umożliwiający dostęp do diagnostyki genomowej i spersonalizowanych planów zdrowotnych.

Współpraca oparta na dialogu

Jednym z najmocniejszych obszarów ocenionych w certyfikacji Top Employer 2026 było Employee Listening – wynik LUX MED był aż o 19,66 proc. wyższy od benchmarku. Organizacja konsekwentnie rozwija kulturę dialogu, w której głos pracowników stanowi realną podstawę do projektowania rozwiązań w obszarze doświadczeń pracowników.

Kluczową rolę odgrywa regularne badanie People Pulse, które pozwala systemowo monitorować poziom zaangażowania, przynależności i motywacji zespołów oraz projektować działania odpowiadające na realne potrzeby pracowników. W ostatniej edycji wskaźnik zaangażowania wyniósł 85 punktów na 100, a frekwencja w badaniu osiągnęła 92%, co potwierdza wysokie zaangażowanie i aktywny udział zespołów w kształtowaniu kultury organizacyjnej.

– Wysoki poziom zaangażowania to efekt konsekwentnej pracy nad kulturą organizacyjną. Słuchamy pracowników i wdrażamy konkretne działania, aby ludzie czuli, że ich głos ma wpływ na realne zmiany – mówi Dorota Sawicz, Dyrektorka Pionu Personalnego Grupy LUX MED.

Inwestycja w kompetencje

Strategiczne myślenie o ludziach w LUX MED wykracza poza bieżące potrzeby organizacji. W 2025 roku Grupa powołała Wyższą Szkołę Nauk Medycznych, która umożliwia kształcenie przyszłych specjalistów. Ponad 20% studentów to pracownicy Grupy, którzy dzięki temu mogą rozwijać swoje kompetencje lub zmieniać ścieżkę kariery.

Pracownicy LUX MED mają też dostęp do wielu programów rozwojowych – liderskich, specjalistycznych czy w obszarze nowych technologii i AI. W firmie wdrożono szereg rozwiązań digital learning, aby wzmacniać kulturę uczenia się. Inwestycja w doskonalenie kompetencji i talenty przekłada się na dynamiczny rozwój organizacji.