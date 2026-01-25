Prof. Arkadiusz Kowalski jest wicedyrektorem Instytutu Gospodarki Światowej oraz kierownikiem Katedry Badań Gospodarek Azji Wschodniej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zaprezentowany przez niego w Davos raport analizuje konkurencyjność inwestycyjną Polski w ramach ewoluującej gospodarki światowej, kładąc nacisk na bezpośrednie inwestycje zagraniczne, globalne łańcuchy wartości oraz transformacje: ekologiczną i cyfrową. Publikacja łączy analizy teoretyczne, empiryczne i zorientowane na polityki, aby wyjaśnić, w jaki sposób Polska wykorzystała inwestycje zagraniczne do przyspieszenia rozwoju gospodarczego, pogłębienia integracji z międzynarodowymi sieciami produkcyjnymi oraz przejścia od modelu opartego głównie na kosztach do modelu wzrostu opartego w większym stopniu na zdolnościach i innowacjach.

Wartość dodana inwestycji zagranicznych

Prezentacja raportu wpisała się w misję Polish Business Hub w Davos, którą było podzielenie się polskimi doświadczeniami użytecznymi dla transformującej się Europy i świata. W dyskusjach brali udział między innymi polscy i zagraniczni eksperci, decydenci ze świata polityki oraz przedsiębiorcy. Po prezentacji raportu wywiązała się dyskusja, która dotyczyła m.in. pozycji Polski w regionie, konieczności zapewnienia warunków do rozwoju przedsiębiorcom, prof. Kowalski mówił też o konieczności właściwego spojrzenia na inwestycje – przez pryzmat ich jakości i wartości dodanej.

Zapraszamy do obejrzenia komentarza prof. Kowalskiego dotyczącego raportu.