Główną myślą przewodnią tegorocznego spotkania w Davos było szukanie ducha współpracy. Choć wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, raczej nie wpisywało się w tą narracje, to z kolei premier Kanady Mark Carney mówił o sojuszu mocarstw średniej wielkości, które mogą w pewien sposób przewodzić światu.

Jasne też było, że państwa Europy muszą współpracować ze sobą, by zyskać siłę, która pozwoli na pokonanie trudności ekonomicznych i ewentualnego zagrożenia ze Wschodu.

O Polsce i jej znaczeniu dla Europy w kontekście rozwoju przemysłu czy przywództwa mówiono w Davos w Polish Business Hub, gdzie prezentowano najciekawsze raporty czy pomysły na dalsze wzmocnienie pozycji naszego kraju w Europie. Obecność w tym miejscu prezydentów Polski - dwóch byłych: Andrzeja Dudy i Aleksandra Kwaśniewskiego oraz aktualnego - Karola Nawrockiego, pokazuje, że było to miejsce, gdzie choć przez chwilę – biło serce biznesowej Polski.

Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum) odbywało się w szwajcarskim Davos w dniach 19-23 stycznia 2026 r.