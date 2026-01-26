Zgodnie z nową strategią WeNet rozszerzył swoje portfolio o Firmao, co jest pierwszym krokiem w realizacji nowego podejścia firmy i tym samym poszerza ofertę dla sektora MŚP o narzędzia do zarządzania relacjami z klientami oraz wsparcia codziennych operacji biznesowych. WeNet rozwija się dziś jako partner technologiczny, wspierający firmy w budowaniu obecności online, rozwoju sprzedaży oraz efektywnym zarządzaniu relacjami i procesami biznesowymi.

Na koniec grudnia 2025 roku Grupa WeNet współpracowała z ponad 70 tys. firm z sektora MŚP.

W ubiegłym roku WeNet postawił na AI, wprowadzając standard AI Ready oraz rozwijając ofertę multichannel opartą na obecności firm m.in. w wyszukiwarkach, wynikach AI i mediach społecznościowych.

Równolegle, kupując CRM Firmao (narzędzie nr 1 wg rankingu SellWise), WeNet rozszerzył ofertę dla MŚP o rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami i operacjami biznesowymi.

57% firm z sektora MŚP uważa, że łatwiej jest korzystać z jednego zintegrowanego systemu niż z wielu rozproszonych narzędzi [1] .

[1] Poziom digitalizacji firm w Polsce wciąż odbiega od średniej europejskiej – 62% firm posiada stronę internetową, wobec 76% w UE[2].

Duży potencjał rynku MŚP

Polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw pozostaje kluczowym filarem gospodarki. Zgodnie z najnowszym raportem PARP „Raport o stanie sektora MŚP w Polsce 2024”, firmy z tego segmentu odpowiadają za około 45% produktu krajowego brutto oraz zapewniają zatrudnienie blisko 7 mln osób. Jednocześnie dane pokazują rosnącą otwartość MŚP na rozwój i innowacje oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. Wciąż istotnym wyzwaniem pozostaje jednak wybór właściwych narzędzi cyfrowych i ich praktyczne wykorzystanie w codziennej działalności firm. Według danych GUS, w 2024 roku z rozwiązań opartych na AI korzystało 5,9% przedsiębiorstw w Polsce, co pokazuje zarówno rosnące zainteresowanie technologią, jak i skalę niewykorzystanego potencjału w sektorze MŚP.

– Rynek zmienia się bardzo dynamicznie, a technologia daje dziś przedsiębiorcom ogromne możliwości rozwoju. Spójrzmy na digital, aby nie tracić potencjalnych klientów, firmy muszą być dziś widoczne w wielu kanałach – także w nowych modelach wyszukiwania opartych na AI i social mediach. Dla firm, które potrafią szybko dostosować się do tych zmian, jest to realna szansa na zbudowanie przewagi konkurencyjnej. My to rozumiemy, od lat pracujemy z małymi i średnimi przedsiębiorcami i dlatego cały czas dostosowujemy ofertę. Chcemy pomagać im być konkurencyjnymi, wspierać ich rozwój i realnie przyczyniać się do wzmacniania polskiej gospodarki – mówi Joanna Plona, prezeska Grupy WeNet.

Dalszy, stabilny wzrost potrzeb sektora MŚP w obszarze digitalizacji potwierdzają dane rynkowe. Zgodnie z raportem przygotowanym dla WeNet, rynek rozwiązań cyfrowych w Polsce będzie rósł średniorocznie ok. 13% do 2030 roku[3]. Fundamenty tego wzrostu potwierdzają również badania i ankiety przeprowadzone wśród samych przedsiębiorców – zarówno klientów WeNet, jak i firm z całego rynku – wskazujące na rosnący popyt na cyfryzację obejmującą nie tylko widoczność firm, ale także zarządzanie relacjami z klientami i wsparcie codziennych procesów biznesowych.

Technologia, która upraszcza prowadzenie firmy

Dane pokazują, że zamiast wielu rozproszonych narzędzi i dostawców, przedsiębiorcy szukają dziś spójnych rozwiązań, które można skalować. – Dziś WeNet to coś więcej niż rozwiązania z digital marketingu czy jeden brand. Budujemy grupę rozwiązań, które wzajemnie się uzupełniają i odpowiadają na różne etapy rozwoju firmy. Naszym celem jest to, aby klient w jednym miejscu znalazł wsparcie dla rozwoju swojego biznesu – zarówno w obszarze digital marketingu, jak i budowania relacji z klientami i zarządzania firmą – podkreśla Joanna Plona.

W 2025 roku WeNet rozwijał rozwiązania, które wspierają codzienne funkcjonowanie firm. Przykładem jest WeNet Fakturowanie, z którego od stycznia 2026 przez sześć miesięcy bezpłatnie mogą korzystać wszyscy klienci Grupy WeNet. Narzędzie jest w pełni zgodne z KSeF. Równolegle spółka prowadzi prace nad nowym produktem do zarządzania relacjami z klientami, skierowanym do mniejszych firm i rozwijanym w oparciu o kompetencje spółki Firmao, przejętej przez WeNet w 2025 roku. Podejście WeNet, oparte na dostosowywaniu rozwiązań do potrzeb MŚP, upraszczaniu technologii i budowaniu długofalowych relacji z klientami, znajduje również potwierdzenie w zewnętrznych wyróżnieniach. Po raz kolejny spółka otrzymała tytuł Firmy Przyjaznej Klientowi, przyznawany na podstawie badań satysfakcji i doświadczeń klientów.

Multichannel, multimodalność i AI

Zmieniający się sposób wyszukiwania informacji i kontaktu z markami sprawia, że obecność firm w internecie musi dziś obejmować więcej niż jeden kanał czy format. Odpowiedzią WeNet na te zmiany jest dynamiczny rozwój rozwiązań opartych na wielokanałowej obecności (multichannel), które pomagają firmom budować widoczność online i docierać do klientów w sposób dopasowany do ich oczekiwań.

Od września 2025 roku WeNet tworzy strony internetowe w standardzie AI Ready, przygotowane na nowe modele wyszukiwania i interakcji z użytkownikami. Równolegle spółka stworzyła agenta AI – agenta ofertowego, z którego mogą korzystać firmy, podpinając go do swojej strony internetowej lub sklepu online. Narzędzie odpowiada na pytania klientów, zbiera niezbędne informacje i może przygotować wstępną ofertę, realnie oszczędzając czas przedsiębiorców.

W kolejnych miesiącach WeNet będzie konsekwentnie rozwijać rozwiązania technologiczne, odpowiadające na zmieniające się potrzeby firm i sposób korzystania z internetu, a także poszerzać ofertę dla sektora MŚP w obszarach związanych z relacjami z klientami oraz operacjami biznesowymi. Rozwój ten będzie realizowany zarówno w oparciu o własny development, jak i poprzez partnerstwa strategiczne oraz potencjalne akwizycje.

[1] Badanie preferencji przedsiębiorców przeprowadzone dla WeNet (sierpień 2025 r.) na próbie n=1219 respondentów.

[2] Opracowanie na potrzeby WeNet na podstawie danych Eurostat za rok 2023 (aktualizacja danych: III kwartał 2025 r.). Statystyki dotyczą małych przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 pracowników.

[3] Prognozy przygotowane na zlecenie WeNet w oparciu o analizę globalnych i lokalnych raportów rynkowych dotyczących rozwiązań cyfrowych dla sektora MŚP. Szacunki obejmują kluczowe obszary cyfryzacji i zakładają średnioroczną dynamikę wzrostu (CAGR) w przedziale 9–15% do 2030 roku.