Marcin Kuśmierz zwraca uwagę, że jednym z największych wyzwań dla europejskich firm technologicznych jest dziś rosnące uzależnienie od rozwiązań rozwijanych poza kontynentem. Dotyczy to zarówno infrastruktury cyfrowej, jak i kluczowych technologii wykorzystywanych w codziennym funkcjonowaniu dużych platform. – Niepokoi mnie uzależnienie takich firm jak nasza od amerykańskich czy chińskich technologii – mówi prezes Allegro.

Jak podkreśla, praca nad większą niezależnością technologiczną nie powinna być traktowana wyłącznie jako koszt czy obowiązek regulacyjny, lecz jako szansa rozwojowa. – Może stać się dla nas kołem zamachowym, dzięki któremu będziemy rozwijać się jeszcze szybciej – mówi Marcin Kuśmierz. Jego zdaniem Europa, pozostając częścią globalnego rynku, musi jednocześnie budować własną pozycję i unikać zbyt silnego uzależnienia od jednego kierunku technologicznego.

Prezes Allegro zaznacza, że w niestabilnym i coraz bardziej spolaryzowanym świecie kluczowe staje się myślenie strategiczne. – Dzisiejszy świat jest rozchwiany, dlatego powinniśmy mieć dobrą strategię, która pozwoli nam rozwijać się zgodnie z naszymi ambicjami – ocenia. W jego opinii dywersyfikacja technologiczna i inwestycyjna to warunek zachowania długoterminowej konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Marcin Kuśmierz zwraca także uwagę na ogromny, niewykorzystany potencjał kapitału ludzkiego w Europie. Podkreśla, że kontynent dysponuje jednym z najlepszych systemów edukacji na świecie, ale zbyt często nie potrafi zatrzymać talentów. – Wielu uzdolnionych ludzi wykorzystuje swoje talenty na innych kontynentach – zauważa. Jego zdaniem kluczowe jest stworzenie warunków, w których będą oni mogli budować silne europejskie firmy technologiczne.

Choć strategie Komisji Europejskiej i polityki państw członkowskich mają istotne znaczenie, prezes Allegro podkreśla, że fundamentem rozwoju musi pozostać sektor prywatny. – Siła opiera się na prywatnym kapitale, co widać m.in. w Polsce – mówi. Jak dodaje, rolą instytucji publicznych powinno być eliminowanie barier i tworzenie przestrzeni do odważnych inwestycji, a nie zastępowanie rynku.

W rozmowie z DGP Kuśmierz odnosi się również do kwestii konkurencji na rynku e-commerce. Zwraca uwagę, że Allegro działa w środowisku międzynarodowym i mierzy się zarówno z konkurencją europejską, jak i chińską. – Konkurencja co do zasady jest dobra, ale wszyscy powinni grać według tych samych reguł – podkreśla.

Jednym z kluczowych problemów pozostaje jego zdaniem brak przejrzystości i równości zasad, zwłaszcza w obszarze podatków. – Powinniśmy płacić podatki lokalnie, bo to decyduje o kondycji naszego państwa – zaznacza prezes Allegro. Apeluje jednocześnie do władz w Polsce i Europie o stworzenie ram prawnych, które uniemożliwią wykorzystywanie luk podatkowych i regulacyjnych przez część globalnych graczy.

– Jeśli środowisko będzie uczciwe, poradzimy sobie z konkurencją – podsumowuje Marcin Kuśmierz, podkreślając, że europejskie firmy mają kompetencje, kapitał i ambicje, by skutecznie rywalizować na globalnym rynku, pod warunkiem, że reguły gry będą jednakowe dla wszystkich.