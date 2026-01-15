/> />

Dla liderów HR rok 2026 oznacza konieczność zmierzenia się z nową rzeczywistością: reagowanie „szybciej niż inni” nie wystarczy, jeśli organizacja nie jest przygotowana na działanie pod presją. Kluczowe staje się projektowanie struktur, procesów i kultury pracy w sposób, który zapewnia większą przejrzystość, spójność oraz konsekwencję w podejmowaniu decyzji — nawet w warunkach ciągłej zmiany. 15 stycznia Top Employers Institute ogłosił listę certyfikowanych Top Employers 2026. W programie wzięło udział prawie 2500 organizacji ze 131 krajów i regionów. Certyfikowane organizacje mają pozytywny wpływ na życie ponad 14 milionów ludzi na całym świecie.

Oto certyfikowane organizacje w Polsce:

Alior Bank S.A.

Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Auchan Polska Sp. z o.o.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Millenium

Bank Pekao S.A.

Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.

Beko Europe, Poland

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

CAF

Capgemini Polska Sp. z o.o.

C.H. Robinson Polska S.A.

Capital.com

CHEP Polska

Chiesi Poland

DHL eCommerce Poland

DHL Global Forwarding Sp. z o.o.

EDP Renewables Polska

Electrolux Poland Sp. z o.o.

Emitel S.A.

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

Fresenius Kabi Poland

GEA Group

Grupa Eurocash

GSK Poland

HiPP Polska Sp. z o.o.

Holcim Polska

HSBC Poland

Huawei Polska Sp. z o.o.

IG Group

Inetum Polska

ING Bank Śląski S.A.

ING Hubs Poland

John Deere Polska Sp. z o.o.

Johnson&Johnson

JTI Poland

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j.

La Lorraine Polska sp. z o.o.

Lear Corporation Poland

Leroy Merlin Polska

Lidl Polska

LOTTE Wedel

LUX MED Sp. z o.o.

Makro Polska

Medtronic Poland Sp. z o.o.

Mleczarnia Turek

Mondelez Polska Sp. z o.o.

Nationale-Nederlanden

Nemak Poland

Neuca SA

Nordea Poland

NTT DATA Business Solutions Poland

ORLEN S.A.

PKO Bank Polski

Provident Polska S.A.

PUMA Polska

Saint-Gobain

Santander Bank Polska S.A.

Santander Consumer Bank S.A.

Schindler Polska

ST Microelectronics Poland

STU ERGO Hestia S.A.

Tata Consultancy Services Limited Poland

Toyota Financial Services

UniCredit Poland

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Vossloh Poland

Worldline Poland

WS Audiology Poland Sp. z o.o.

Żabka Group

For a better world of work to dewiza, którą od lat kieruje się Top Employers Institute, a Certyfikat Top Employers jest gwarantem rzetelnie prowadzonej polityki personalnej.

Adrian Seligman, CEO Top Employers Institute: „Uzyskanie certyfikatu Top Employer 2026 jest wyrazem konsekwentnego zaangażowania w budowanie wyjątkowego miejsca pracy, które sprzyja osiąganiu stabilnych i długofalowych wyników biznesowych. Silne powiązanie strategii personalnej z celami organizacji, w połączeniu z nastawieniem na ciągłe doskonalenie, potwierdza realny wpływ transformacyjnych praktyk wdrażanych przez Top Employers. Z dumą doceniamy Top Employers 2026 za ich istotny wkład w podnoszenie jakości środowiska pracy w Polsce”.

17 edycja programu w Polsce

Kolejną edycję Programu Top Employers w Polsce najlepiej podsumować przedstawiając konkretne liczby:

73 certyfikowane organizacje w Polsce 42 organizacje uzyskały również Certyfikat Regionalny 11 organizacji zdobyło Globalny Znak Certyfikacji 6 nowych organizacji w programie 33 firmy są w programie od min. 5 lat.

Najliczniej reprezentowane branże w Polsce to: produkcja, usługi finansowe i bankowość,oraz IT. 38 proc. firm to organizacje zatrudniające pracowników fizycznych; 44 proc. organizacji zatrudnia do 1000 pracowników, a 4 proc. powyżej 20 tysięcy pracowników.

Co jest i będzie ważne dla działów HR w 2026 roku? Kluczowe priorytety HR w 2026 to:

Rozwój przywództwa (niezmiennie od kilku lat). Rekrutacja i zatrzymywanie talentów. Strategiczne planowanie zasobów ludzkich.

Zaś wśród głównych priorytetów biznesowych w tym roku znalazły się: koncentracja na kliencie (przyciąganie, zatrzymywanie i angażowanie klientów), wzrost (poszerzanie rynków, segmentów i obszarów geograficznych) i na trzecim miejscu: efektywność operacyjna (pobudzanie wydajności i efektywności operacyjnej).

Quo vadis HR?

Jak co roku Top Employers Institute przygotował raport World of Work Trends 2026, który będzie miał swoją premierę już 26 stycznia 2026 r.

Oto pięć kluczowych trendów, które wyznaczają kierunek transformacji organizacji w stronę większej świadomości:

Cel w praktyce – wartości i misja wkraczają do codziennych decyzji i przywództwa. Świadome AI – technologia wspierana etyką, odpowiedzialnością człowieka i długoterminowym myśleniem. Elastyczność z zasadami – większa swoboda pracy przy zachowaniu sprawiedliwości i dobrostanu zespołu. Praca, która ma znaczenie – energia i kompetencje skupione na działaniach o największym wpływie. Paradoks stabilności – poczucie bezpieczeństwa pracowników połączone z gotowością do zmian.

W dalszym ciągu nacisk będzie położony na rozwój kwestii związanych z różnorodnością, neuroinkluzywnością. Ponadto, pracodawcy coraz częściej dostrzegają przewagę konkurencyjną podejścia opartego na umiejętnościach, w którym rekrutacja, mobilność i planowanie zatrudnienia uwzględniają zdolności pracowników do wykonywania pracy, a nie tylko ich kwalifikacje czy dotychczasową ścieżkę kariery.

Jak uzyskać tytuł Top Employer?

Organizacje przystępujące do programu realizują cztery kolejne etapy, które są prowadzone zgodnie z jasno określonym i ustandaryzowanym procesem.

SERWIS KICK-OFF. Top Employers Institute wspiera uczestników na każdym etapie przygotowań do udziału w programie. Uczestnicy mają dostęp do nagrań video, przewodników, webinarów i innych materiałów, w których mogą znaleźć wskazówki dotyczące przygotowania do pozostałych etapów.

KWESTIONARIUSZ NAJLEPSZYCH PRAKTYK HR. Pierwszy etap programu Top Employers polega na ocenie najlepszych praktyk HR stosowanych w organizacji. Kwestionariusz bazuje na międzynarodowym standardzie, dlatego uczestnicy z całego świata odpowiadają na jednakowy zestaw pytań. Narzędzie to obejmuje 6 domen, 20 obszarów tematycznych oraz 184 pytania.

WALIDACJA – Na tym etapie audytorzy analizują i oceniają odpowiedzi udzielone w kwestionariuszu oraz załączoną dokumentację. Kolejnym krokiem jest ich weryfikacja podczas kilkugodzinnej sesji walidacyjnej.

CERTYFIKACJA – Międzynarodowy zespół audytorów przeprowadza końcową ocenę, sprawdzając, czy organizacja osiągnęła wymagany próg 60% maksymalnej liczby punktów. Następnie Top Employers Institute poddaje się szczegółowemu audytowi wewnętrznych procesów, procedur, systemów oraz danych, realizowanemu przez niezależną firmę konsultingową. Ostatnim etapem jest ogłoszenie listy organizacji, które uzyskały certyfikację.

Dlaczego warto być certyfikowanym Top Employer?

Organizacje uczestniczące w programie Top Employer postrzegają certyfikat jako realne wsparcie w budowaniu marki pracodawcy z wyboru. Udział w programie umożliwia kompleksową ocenę praktyk HR i określenie poziomu dojrzałości polityki personalnej. Benchmark pokazuje pozycję firmy na tle branży lub regionu, wskazując jej mocne strony oraz obszary do rozwoju. Dodatkowo organizacje zyskują dostęp do biblioteki najlepszych praktyk, mogą regularnie mierzyć postępy, brać udział w wydarzeniach merytorycznych, celebrować certyfikację i dołączyć do globalnej społeczności Top Employers.

Certyfikat Top Employers jest szeroko rozpoznawalny wśród kandydatów, pracowników oraz partnerów rekrutacyjnych, takich jak biura karier i agencje pracy. Oferty oznaczone tym wyróżnieniem są lepiej widoczne na rynku, a certyfikowane firmy notują niższą rotację, wyższą retencję i mniejszą absencję. Jeśli jako pracodawca, lider lub menedżer zastanawiasz się, czy Twoja organizacja zapewnia pozytywne doświadczenie pracownika, udział w badaniu Top Employers pozwoli uzyskać jednoznaczną odpowiedź. Zachęcamy do kontaktu i odwiedzenia naszej strony internetowej.