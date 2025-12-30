Superbrands to jeden z najlepiej rozpoznawalnych i najbardziej prestiżowych projektów marketingowych na świecie. Jego celem jest identyfikacja i wyróżnienie marek szczególnie cenionych przez użytkowników i branżowe autorytety. Realizowany w 90 krajach, ma 45 tysięcy laureatów i tyle samo historii sukcesu spisanych w blisko 650 Albumach.

Królestwo za markę!

– Silna marka to nie tylko znak producenta, ale niemal symbol heraldyczny, który niesie ze sobą cały wachlarz pozytywnych skojarzeń – mówi Stephen Smith, CEO Superbrands Ltd. – Nie powinniśmy lekceważyć siły symboli; umieszczone na flagach narodowych mogą skłaniać ludzi do oddania za nie życia. Konsumenci zwykle nie są gotowi do tak daleko idących poświęceń dla mydła czy okularów słonecznych, ale często podejmują znaczne wysiłki, aby zdobyć produkt marki, którą znają i której ufają – tłumaczy.

Według międzynarodowej definicji Superbrand to marka, która „osiągnęła najlepszą reputację w swojej dziedzinie” oraz „oferuje użytkownikom znaczące emocjonalne lub fizyczne korzyści, których pragną i które rozpoznają, a korzyści te stanowią̨ o jej przewadze nad markami konkurencyjnymi”.

W tym kontekście Superbrands to przede wszystkim nagroda dla zespołów marketingowych w uznaniu ich wysiłków na rzecz budowy marki, ale także ważna wskazówka dla konsumentek i konsumentów, pomagająca im wybrać spośród tysięcy produktów i usług te, którym warto zaufać.

Każdy projekt zaczyna się od marzeń

Historia Superbrands na świecie sięga 1994 roku, kiedy powstał pomysł na publikację prezentującą drogi do sukcesu najsilniejszych marek na rynku – najpierw w Wielkiej Brytanii, a później także w innych krajach. W Polsce pierwszy Album Superbrands ukazał się w lutym 2005 roku.

– Branding był dla mnie zawsze ważny – opowiada Nina Kowalewska-Motlik, CEO New Communications, wyłącznego przedstawiciela Superbrands Ltd. na Polskę. – W latach 1996-2000 prowadziłam polski oddział agencji Y&R. Kiedy w 1997 przedstawiliśmy polskim klientom narzędzie strategiczne BAV (Brand Asset Valuator), które pomagało budować siłę marek, zrozumieliśmy, że to właśnie jest głównym zadaniem marketingu. Dlatego kiedy zaproponowano mi realizację projektu Superbrands w Polsce, czułam wielką radość i ekscytację.

Przez te 20 lat projekt w Polsce przeszedł sporą ewolucję, oferując markom znacznie więcej niż tylko tytuł i publikację w Albumie. Wprowadzone zostało badanie konsumenckie – marketerom zależało na tym, by wiodąca pozycja marki znajdowała potwierdzenie nie tylko w opiniach ekspertek i ekspertów, ale także w danych pochodzących z rynku. Doroczne Gale Superbrands są ważnym wydarzeniem w kalendarzu imprez branżowych, a statuetka, zaprojektowana przez rzeźbiarza Marka Kowalskiego, stała się cenionym trofeum.

– Liczne spotkania networkingowe są okazją do poznania ludzi z innych branż i firm oraz do wymiany doświadczeń i pomysłów. Przedstawiamy konsumentom Strażniczki i Strażników Marek – osoby, które stoją za ich sukcesami. Wprowadziliśmy również Nagrodę Honorową by pokazać, że wspaniałą marką może też być nie tylko produkt czy usługa, ale też człowiek czy instytucja, a w gronie jej laureatów są najznamienitsze osobistości świata kultury, polityki i sportu – wylicza Nina Kowalewska-Motlik i zapowiada: – Z okazji jubileuszowej edycji projektu dokonamy podsumowania minionego dwudziestolecia. Jak? To będzie niespodzianka!

Dwutorowa certyfikacja

Przypomnijmy proces certyfikacji marek. Punktem wyjścia będzie badanie konsumenckie, przeprowadzone przez panel Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej 6 tysięcy osób w wieku od 18 do 65 lat. W następnym etapie lista marek wyłonionych w badaniu zostanie przekazana członkiniom i członkom Rady Marek – stałego gremium doradczego Superbrands Polska, złożonego z ekspertek i ekspertów w dziedzinie marketingu, badań, strategii, brandingu, reklamy i public relations. Na ostateczny rezultat złożą się wyniki badania konsumenckiego i oceny eksperckiej.

Marki biznesowe wybiorą eksperci Konfederacji Lewiatan – najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej, w oparciu o kryteria jakości produktów lub usług, standardów relacji, innowacyjności oraz zaangażowania społecznego. Marki wyłonione w procesie certyfikacji uzyskają tytuły Superbrands i/lub Business Superbrands Polska 2026 i zaproszenie do Klubu Superbrands, w ramach którego uzyskają licencję na wykorzystanie Godła.

Wyjątkowym, jubileuszowym akcentem będzie wybór marek 20-lecia (2005-2025). Przedstawicielki i przedstawiciele marek-laureatek odbiorą statuetki Superbrands podczas uroczystej Gali Finałowej w listopadzie 2026 roku, a historie ich sukcesu trafią do kolejnego – 20. już – wydania Albumu Superbrands.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja marka jest na długiej liście, stanowiącej podstawę badania konsumenckiego lub oceny ekspertów branżowych – napisz lub zadzwoń do nas: superbrands@superbrands.pl, +48 22 646 26 76.