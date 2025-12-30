Naszym celem jest zebranie – w formie rozmów wideo i materiałów przygotowanych przez obecnych na wydarzeniu przedstawicieli mediów – kluczowych insightów na temat danej branży: trendów, scenariuszy rozwoju, wyzwań, jakie przed nią stoją oraz najnowszych technologii pomagających odpowiedzieć na te wyzwania.

Future Talks to przestrzeń, dzięki której ekspercki głos branży – Państwa i nasz głos – zostanie usłyszany i będzie miał wpływ na kształtowanie jej rozwoju. Branże, o których będziemy rozmawiać w kolejnych kwartałach 2026 roku to: chemia, food, defence, automotive.

Chemia

W styczniu zapraszamy Państwa do siedziby Siemensa do dyskusji na temat branży chemicznej – w jednym z trzech formatów rozmów wideo:

Strategiczne spojrzenie na branże – dyskusja z udziałem CEOs i dyrektorów.

Analiza najważniejszych trendów i najciekawszych rozwiązań – dyskusja z ekspertami znającymi branżę od strony operacyjnej.

Cyfryzacja i technologie przyszłości – insight działów B&R, izb branżowych.

Efekty naszych rozmów wykorzystamy w wielowymiarowej komunikacji, m.in. do stworzenia specjalnego hubu online „Voiced by Industry, Powered by Siemens” (także z dodatkiem Państwa materiałów eksperckich, raportów, czy whitepapers), materiałów wideo na YouTube, publikacji w mediach społecznościowych i artykułów w wybranych mediach.

Chcemy, by projekt inspirował, wyznaczał kierunki rozwoju oraz kształtował pozytywne zmiany w przemyśle i infrastrukturze w Polsce. Razem z Państwem pragniemy stworzyć przestrzeń, w której głos branży zostanie usłyszany!