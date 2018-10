"Przyciągnęliśmy rekordowo od 2016 roku niemal 700 inwestycji zagranicznych, które deklarują i rozpoczęły już inwestycje o całkowity wolumenie ponad 23 mld zł - to jest niespotykana skala od 1989 roku" - powiedziała Emilewicz podczas uroczystości otwarcia PAIH EXPO 2018 - Pierwszego Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą.

Według niej, Polska staje się najbardziej dziś w Europie atrakcyjnym rynkiem do lokowania FDI.

"Według ranking FDI opublikowanego ostatnio przez 'Financial Times', Polska wskazana została jako czwarty najciekawszy rynek do lokowania inwestycji bezpośrednich w Polsce, a jedna z polskich SEE zajęła pierwsze miejsce na świecie jak strefa przyjazna dla MŚP" - wskazała minister.

"Chcemy zachęcić przedsiębiorców do wychodzenia na rynki bardziej ryzykowne niż rynki europejskie" - powiedziała też Emilewicz.

Zapowiedziała, że resort "kończy pisanie" strategii "Moda na eksport", gdzie są przygotowywane dodatkowe instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców.

"Chcemy również wspierać polskich eksporterów na rynkach pozaeuropejskich, co jest pomyślane jako polityka dywersyfikacji i obrony przed zmieniającymi się cyklami gospodarczymi w Europie" - podkreślił prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) Tomasz Pisula.