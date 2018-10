- Musimy zadbać o to, żebyśmy nie przegapili tego momentu. Żeby nasze firmy zaczynały wchodzić w łańcuchy kooperacyjne i miały systemy informatyczne, które będą rozmawiały z systemami informatycznymi firm, które jako pierwsze to wdrażają. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest dopiero początek tego procesu” – mówi główny ekonomista Banku Pekao.

Jak dodaje, jeżeli gospodarka 4,0 już nabierze rozpędu, a naszych mniejszych firm tam nie będzie, mogą poznikać z rynku.